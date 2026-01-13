Krummhörn-Greetsiel: Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus Greetsiel: DIY-Workshop „Die kleine Winterzauberei“
Freitag, 23. Januar 2026 von 15:30–18 Uhr
Der Workshop am Freitag, dem 23. Januar bietet einen spielerischen Einstieg in einfache Schmink- und Maltechniken. Schritt für Schritt erlernen die Teilnehmer in zweieinhalb Stunden den Umgang mit Pinseln, Farben und Schwämmchen. Geübt wird zunächst auf speziellen Malblättern oder abwischbaren Painting-Boards, sodass kleine Künstlerinnen und Künstler sicher und entspannt ausprobieren können. Ergänzend gibt es eine kindgerechte Materialkunde: Welche Farben eignen sich für empfindliche Kinderhaut? Wie benutzt man Schablonen? Und wie bringt man Glitzer richtig zum Strahlen?
Im kreativen Hauptteil gestalten die Kinder ihr eigenes frostiges Winter-Make-up – vielleicht als glitzernde Eisprinzessin, kleiner Schneemann oder funkelnder Winterengel. Gemeinsam werden beliebte winterliche Motive geschminkt, darunter Schneekristalle, Schneemänner, Engelchen, Tannenzweige oder Weihnachtskugeln.
Als krönenden Abschluss erhält jedes Kind ein winterliches Glitzertattoo sowie ein persönliches Zertifikat, das stolz mit nach Hause genommen werden kann.
Buchung: über den Ticket-Shop unter https://shop.greetsiel.de/...
Der Workshop ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet und findet gemeinsam mit einem Elternteil statt. Der Teilnahmepreis für einen Nachmittag beträgt 12 € und gilt für ein Kind inklusive eines Erwachsenen.
Ein funkelndes Erlebnis für kreative Kinder und ihre Eltern – perfekt, um gemeinsam die Winterzeit zu zelebrieren!
Für Rückfragen steht das Team unter Telefon 04926 / 91 88 17 gerne zur Verfügung.
Veranstalter: Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Ort: Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus, Zur Hauener Hooge 11, 26736 Krummhörn-Greetsiel
