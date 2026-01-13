Kontakt
Krummhörn-Greetsiel: Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus Greetsiel: DIY-Workshop „Die kleine Winterzauberei“

Freitag, 23. Januar 2026 von 15:30–18 Uhr

Im Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus in Greetsiel wird es magisch: Beim liebevoll gestalteten DIY-Workshop „Die kleine Winterzauberei“ tauchen Kinder ab 6 Jahren – gemeinsam mit einem Elternteil – in die faszinierende Welt des Facepaintings ein. Passend zur Jahreszeit stehen Wintermotive im Vordergrund.

Der Workshop am Freitag, dem 23. Januar bietet einen spielerischen Einstieg in einfache Schmink- und Maltechniken. Schritt für Schritt erlernen die Teilnehmer in zweieinhalb Stunden den Umgang mit Pinseln, Farben und Schwämmchen. Geübt wird zunächst auf speziellen Malblättern oder abwischbaren Painting-Boards, sodass kleine Künstlerinnen und Künstler sicher und entspannt ausprobieren können. Ergänzend gibt es eine kindgerechte Materialkunde: Welche Farben eignen sich für empfindliche Kinderhaut? Wie benutzt man Schablonen? Und wie bringt man Glitzer richtig zum Strahlen?

Im kreativen Hauptteil gestalten die Kinder ihr eigenes frostiges Winter-Make-up – vielleicht als glitzernde Eisprinzessin, kleiner Schneemann oder funkelnder Winterengel. Gemeinsam werden beliebte winterliche Motive geschminkt, darunter Schneekristalle, Schneemänner, Engelchen, Tannenzweige oder Weihnachtskugeln.

Als krönenden Abschluss erhält jedes Kind ein winterliches Glitzertattoo sowie ein persönliches Zertifikat, das stolz mit nach Hause genommen werden kann.

Buchung: über den Ticket-Shop unter https://shop.greetsiel.de/...

Der Workshop ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet und findet gemeinsam mit einem Elternteil statt. Der Teilnahmepreis für einen Nachmittag beträgt 12 € und gilt für ein Kind inklusive eines Erwachsenen.

Ein funkelndes Erlebnis für kreative Kinder und ihre Eltern – perfekt, um gemeinsam die Winterzeit zu zelebrieren!

Für Rückfragen steht das Team unter Telefon 04926 / 91 88 17 gerne zur Verfügung.

Veranstalter: Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Ort: Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus, Zur Hauener Hooge 11, 26736 Krummhörn-Greetsiel

Touristische Infos zur Krummhörn

Statistische Zahlen für das Jahr 2024:

Gästeankünfte                 156.068                               
Übernachtungszahlen   838.970

Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten

Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.

Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.

Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel

Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/

Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

