Krummhörn-Greetsiel: Kindergeburtstag mit Lükko Leuchtturm: Spiel und Spaß im Kinderhaus Greetsiel
Das Angebot richtet sich an Kinder bis zu sieben Jahren. Bis zu 15 Kinder können gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten des Geburtstagskindes einen abwechslungsreichen Nachmittag verbringen. Erfahrene Betreuerinnen kümmern sich um die kleinen Gäste und sorgen mit kreativen Angeboten und verschiedenen Mitmachaktionen für Unterhaltung. Ein Besuch von Lükko Leuchtturm gehört je nach gebuchtem Programm ebenfalls dazu.
Für die Geburtstagsgesellschaft stehen drei unterschiedliche Partyangebote zur Auswahl. Sie reichen von einer gemütlichen Feier mit gedecktem Geburtstagstisch und Malvorlagen über Kinderschminken und kleine Leckereien bis hin zu einem umfangreicheren Programm mit Bastelaktionen, Kinderdisco und einem persönlichen Auftritt von Lükko Leuchtturm.
Um die Verpflegung müssen sich die Eltern ebenfalls nicht unbedingt selbst kümmern. Auf Wunsch kann diese über das Bistro des benachbarten Wohlfühlbads „Koppke“ organisiert werden. Alternativ ist es nach vorheriger Absprache möglich, eigene Speisen und Snacks mitzubringen.
Weitere Informationen zu den Angeboten gibt es im Internet unter www.greetsiel.de/erlebnisse/kinder-familien.
Anfragen und Buchungen sind telefonisch unter 0176 817 84 166 oder per E-Mail an wolfgang.luebben@greetsiel.de möglich.
Die Geburtstagsfeiern finden freitagnachmittags statt. Das Kinderhaus befindet sich in der Straße Zur Hauener Hooge 11 in Greetsiel. Die Geburtstagsfeiern dauern jeweils drei Stunden.
Mit diesem Angebot schafft die Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel eine Möglichkeit, die nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringen dürfte, sondern auch Eltern bei der Planung und Durchführung der Geburtstagsfeier entlastet.
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2025:
Gästeankünfte 155.644 Übernachtungszahlen 835.913
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2026: Greetsieler Piratenzauber, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt.
Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: (0 49 26) 91 88 18
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