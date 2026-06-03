Krummhörn-Greetsiel: Inszenierte Kostümführung „Hermine“ lädt zu einer besonderen Zeitreise ein:

Pewsum - Wer mehr über das außergewöhnliche Leben einer bemerkenswerten Frau erfahren möchte, hat dazu bei der inszenierten Kostümführung „Hermine“ am Mittwoch, dem 10. Juni um 15 Uhr Gelegenheit. Vor der historischen Manningaburg in Pewsum begegnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Persönlichkeit, die Medizingeschichte geschrieben hat: Hermine Heusler-Edenhuizen, Deutschlands erste offiziell anerkannte und niedergelassene Frauenärztin.Die Führung nimmt die Gäste mit auf eine spannende Reise in die Zeit um 1900 und vermittelt eindrucksvolle Einblicke in das Lebenswerk der Medizinerin. Hermine Heusler-Edenhuizen promovierte mit der Bestnote „summa cum laude“ und setzte sich in einer von Männern dominierten Berufswelt erfolgreich durch. Mit Mut, Zielstrebigkeit und großem Selbstbewusstsein ebnete sie den Weg für viele Frauen nachfolgender Generationen.Für die authentische Darstellung schlüpft Gästeführerin Heike Niebuhr-Barfs in die Rolle der Pionierin. Sie begrüßt die Besucherinnen und Besucher auf dem Pewsumer Marktplatz und führt sie anschließend zu Hermines ehemaligem Wohnsitz, der Manningaburg. Am historischen Originalschauplatz wird das bewegte Leben der Frauenärztin lebendig erzählt und veranschaulicht. Dabei erfahren die Gäste, welchen Herausforderungen Frauen vor mehr als 100 Jahren begegneten, wenn sie sich in akademischen und beruflichen Bereichen behaupten wollten.Die Führung verbindet Geschichte, Schauspiel und Wissensvermittlung zu einem besonderen Erlebnis und eröffnet einen eindrucksvollen Blick auf die Lebensleistung einer außergewöhnlichen Frau.Hinweis: Die Teilnahme ist nur mit gültigem Ticket möglich. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird eine frühzeitige Ticketbuchung empfohlen. Karten sind im Online-Shop auf shop.greetsiel.de/article/185 sowie persönlich in der Tourist-Information Greetsiel, Zur Hauener Hooge 15, erhältlich.Preise: 12 Euro ohne NordseeCard, 11 Euro mit NordseeCard. Kinder zahlen 6 Euro beziehungsweise 5,50 Euro mit NordseeCard. Die Führung dauert ca. 1,5 bis 2 Stunden. Weitere Termine am 08.07. / 12.08. / 16.09. / 07.10.2026Gästeankünfte 155.644 Übernachtungszahlen 835.913Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, WoltzetenEin Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.Top-Events 2026: Greetsieler Piratenzauber, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt.MarketingabteilungTouristik GmbH Krummhörn-Greetsiel+49 4926 9188-18[+49 4926 9188-0]maike.habben[email=wolfgang.luebben@greetsiel.de%20]@greetsiel.de[/email]Zur Hauener Hooge 1526736 Krummhörn-GreetsielZur Hauener Hooge 1126736 Krummhörn-Greetsiel