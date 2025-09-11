Krummhörn-Greetsiel: Herbst-Wellnesstag im Wohlfühlbad Koppke in Greetsiel
Damensauna mit besonderem Programm am 17.09.2025
Unter dem Motto „Herbst“ beginnen ab 14 Uhr verschiedene Aufgüsse, die ganz auf die Jahreszeit abgestimmt sind. So können die Besucherinnen unter anderem einen Kürbis-Aufguss und den beliebten Tee-Aufguss genießen, jeweils begleitet von passenden kleinen Köstlichkeiten. Auch weitere kreative Duft- und Wohlfühlerlebnisse stehen auf dem Programm.
„Wir möchten unseren Gästen mit diesem Wellnesstag einen ganz besonderen Saunatag schenken – mit Ruhe, Entspannung und kleinen Überraschungen, die den Herbst von seiner schönsten Seite zeigen“, so das Team des Wohlfühlbads.
Der Herbst-Wellnesstag bietet den Besucherinnen die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre die Seele baumeln zu lassen und sich eine Auszeit vom Alltag zu gönnen.
Wohlfühlbad Koppke – einfach ankommen, abschalten und genießen.
Öffnungszeiten Schwimmbad
Montag bis Freitag: 15:00 bis 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Samstag: 10:00 Uhr – 13:00 Uhr / 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
Sonntag: 10:00 bis 18:00 Uhr öffentliches Schwimmen
Einlass immer bis eine Std. vor Öffnungszeitenschluss.
Seniorengymnastik: Mi. & Fr. von 08:30 Uhr bis 10:00 Uhr
Babyschwimmen: Mi. & Fr. von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Aqua-Fitness: Di. & Do. von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Sauna
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 14:00 bis 22:00 Uhr
Mittwoch (Damensauna): 09:00 bis 22:00 Uhr
Samstag und Sonntag: 10:.00 bis 18:00 Uhr
Einlass immer bis zwei Std. vor Öffnungszeitenschluss.
Saunabaden: Mo., Mi. & Fr. von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr
(Schwimmbad steht exklusiv den Saunagästen zur Verfügung)
Weitere Informationen zu Eintrittspreisen und Angeboten gibt es unter www.koppke-greetsiel.de.
