Krummhörn-Greetsiel: Greetsiel wird zur Piratenhochburg: „Greetsieler Piratenzauber“ am 3. Mai 2026
Bereits ab 11:00 Uhr beginnt die Veranstaltung mit der Öffnung des Veranstaltungsgeländes. In den ersten beiden Stunden steht das gemütliche Ankommen im Vordergrund – bewusst ohne Bühnenprogramm oder Walking Acts. Gäste können die zahlreichen Stände erkunden, darunter ein Getränkewagen, vielfältige Piratenspeisen bei „Dock 8“, süße Klassiker wie Popcorn und Zuckerwatte sowie ein Cocktailstand. Für herzhafte Genüsse sorgen unter anderem die „Nordseewurst“ und das „Greetsieler Fischkontor“.
Auch für Familien und Kinder ist bestens gesorgt: Eine Piratenhüpfburg, ein Kindertrampolin, ein Piraten-Glücksrad sowie ein Schatzsäckchenstand bieten Unterhaltung für die jüngsten Gäste. Ergänzt wird das Angebot durch einen Souvenirstand, einen Gewürzstand und weitere thematische Verkaufs- und Verkostungsstände.
Der offizielle Programmstart erfolgt um 13:00 Uhr mit einem feierlichen Marsch durch den Ort, gefolgt vom Antreten an der Kanone. Ein erster spektakulärer Salutschuss mit Show setzt den Auftakt für das Bühnenprogramm. Im weiteren Verlauf des Nachmittags erwartet das Publikum ein abwechslungsreicher Mix aus Musik, Magie und Piratenaction: Der Musiker „Dein Pirat“ sorgt mehrfach für Stimmung, während „Mazzo der Zauberer“ mit verblüffenden Tricks begeistert. Ergänzt wird das Programm durch eine Piratenshow mit Andre sowie mehrere Kanonenschüsse, die das Geschehen atmosphärisch untermalen.
Ein weiterer Höhepunkt ist der große Salutschuss um 17:00 Uhr, bevor es gegen Abend in die finale Runde geht. Um 18:00 Uhr versammeln sich alle Beteiligten ein letztes Mal an der Kanone zum feierlichen Abschied, begleitet von einem letzten Kanonenschuss und einer gemeinsamen Fotorunde mit den Gästen.
Mit seinem liebevoll gestalteten Programm und der einzigartigen Kulisse verspricht der „Greetsieler Piratenzauber“ ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie – und einen Tag voller Abenteuer an der Nordseeküste.
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2025:
Gästeankünfte - 155.644
Übernachtungszahlen - 835.913
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2026: Greetsieler Piratenzauber, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel
Homepage: www.greetsiel.de
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