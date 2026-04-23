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Krummhörn-Greetsiel: Greetsiel wird zur Piratenhochburg: „Greetsieler Piratenzauber“ am 3. Mai 2026

(lifePR) (Greetsiel, )
Am kommenden Sonntag verwandelt sich der malerische Hafenort Greetsiel in eine lebendige Piratenwelt: Der „Greetsieler Piratenzauber“ lockt Besucherinnen und Besucher jeden Alters mit einem abwechslungsreichen Programm, kulinarischen Angeboten und maritimer Abenteuerstimmung. Die Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel veranstaltet gemeinsam mit „Anno 1704 - Der Abenteuerladen“ auf der Veranstaltungswiese am Hafen in Greetsiel ein buntes Piratenfest. Der Eintritt ist frei.

Bereits ab 11:00 Uhr beginnt die Veranstaltung mit der Öffnung des Veranstaltungsgeländes. In den ersten beiden Stunden steht das gemütliche Ankommen im Vordergrund – bewusst ohne Bühnenprogramm oder Walking Acts. Gäste können die zahlreichen Stände erkunden, darunter ein Getränkewagen, vielfältige Piratenspeisen bei „Dock 8“, süße Klassiker wie Popcorn und Zuckerwatte sowie ein Cocktailstand. Für herzhafte Genüsse sorgen unter anderem die „Nordseewurst“ und das „Greetsieler Fischkontor“.

Auch für Familien und Kinder ist bestens gesorgt: Eine Piratenhüpfburg, ein Kindertrampolin, ein Piraten-Glücksrad sowie ein Schatzsäckchenstand bieten Unterhaltung für die jüngsten Gäste. Ergänzt wird das Angebot durch einen Souvenirstand, einen Gewürzstand und weitere thematische Verkaufs- und Verkostungsstände.

Der offizielle Programmstart erfolgt um 13:00 Uhr mit einem feierlichen Marsch durch den Ort, gefolgt vom Antreten an der Kanone. Ein erster spektakulärer Salutschuss mit Show setzt den Auftakt für das Bühnenprogramm. Im weiteren Verlauf des Nachmittags erwartet das Publikum ein abwechslungsreicher Mix aus Musik, Magie und Piratenaction: Der Musiker „Dein Pirat“ sorgt mehrfach für Stimmung, während „Mazzo der Zauberer“ mit verblüffenden Tricks begeistert. Ergänzt wird das Programm durch eine Piratenshow mit Andre sowie mehrere Kanonenschüsse, die das Geschehen atmosphärisch untermalen.

Ein weiterer Höhepunkt ist der große Salutschuss um 17:00 Uhr, bevor es gegen Abend in die finale Runde geht. Um 18:00 Uhr versammeln sich alle Beteiligten ein letztes Mal an der Kanone zum feierlichen Abschied, begleitet von einem letzten Kanonenschuss und einer gemeinsamen Fotorunde mit den Gästen.

Mit seinem liebevoll gestalteten Programm und der einzigartigen Kulisse verspricht der „Greetsieler Piratenzauber“ ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie – und einen Tag voller Abenteuer an der Nordseeküste.

Touristische Infos zur Krummhörn

Statistische Zahlen für das Jahr 2025:

Gästeankünfte - 155.644
Übernachtungszahlen - 835.913

Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten

Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.

Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.

Top-Events 2026: Greetsieler Piratenzauber, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel

Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner: 

Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: (0 49 26) 91 88 18
maike.habben@greetsiel.de

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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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