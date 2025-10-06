Krummhörn-Greetsiel: Ferienzeit ist Lükko-Zeit – Öffnungszeiten Herbstferien im Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus in Greetsiel

Donnerstag ist Lükko-Tag!
Ein echtes Highlight ist der lange Lükko-Tag, der jeden Donnerstag von 14 bis 20 Uhr stattfindet. Dann wird das Kinderhaus zum kunterbunten Erlebnisparadies:
- Beim Kinderschminken verwandeln sich die Kleinen in wilde Tiere, zauberhafte Fabelwesen oder coole Superhelden.
- In der Kinderdisco wird gemeinsam mit Maskottchen Lükko getanzt, gelacht und gesungen.
- An der Feuerschale warten duftendes Stockbrot und süße Marshmallows auf hungrige Abenteurer. Und wenn das Wetter mitspielt, geht’s raus auf den Abenteuerspielplatz!
Jeden Dienstag und Mittwoch steht das Kinderhaus im Zeichen von Bastelspaß. Dabei gibt es jeden Tag ein neues, thematisch passendes Angebot – von der Blumenkette über den Strandkorb bis hin zur lustigen Möwe oder dem Regenbogenfisch:
Dienstag: 14.10. Leuchtturm-Laterne
Mittwoch: 15.10. Drache
Dienstag: 21.10. Herbstkranz
Mittwoch: 22.10. Halloween-Bastelaktion
Dienstag: 28.10. Igelkette
Mittwoch: 29.10. Herbst-Mobilé
Alle Angebote sind liebevoll vorbereitet und für Kinder jeden Alters geeignet.
Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus Öffnungszeiten in den Herbstferien (10.10. – 02.11.2025):
- Montag: 10:00 – 12:30 Uhr & 14:00 – 18:00 Uhr
- Dienstag & Mittwoch: 10:00 – 12:30 Uhr & 14:00 – 18:00 Uhr – Basteltag
- Donnerstag: 10:00 – 12:30 Uhr & 14:00 – 20:00 Uhr – Lükko-Tag
- Freitag: 10:00 – 12:30 Uhr
- Samstag & Sonntag & Feiertage: 10:00 – 14:00 Uhr
Also nichts wie hin – Lükko wartet schon! Weitere Informationen vor Ort oder bei der Tourist-Information Krummhörn-Greetsiel.
Veranstalter:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Ort: Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus Greetsiel, Zur Hauener Hooge 11, 26736 Krummhörn-Greetsiel
Eintritt: mit NordseeCard frei / ohne 3,50 Euro.
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2024:
Gästeankünfte 156.068
Übernachtungszahlen 838.970
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest
Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: (0 49 26) 91 88 18
maike.habben@greetsiel.de