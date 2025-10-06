Kontakt
TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH
Frau Brigitte Hainzer


Krummhörn-Greetsiel: Ferienzeit ist Lükko-Zeit – Öffnungszeiten Herbstferien im Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus in Greetsiel


Im Herbst 2025 erwartet Familien im Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus ein ganz besonderes Ferienprogramm! Vom 10. Oktober bis zum 02. November lädt das beliebte Kinderhaus kleine Gäste und ihre Familien zu kreativen, fröhlichen und abenteuerlichen Stunden und tollen Aktionen ein:

Donnerstag ist Lükko-Tag!

Ein echtes Highlight ist der lange Lükko-Tag, der jeden Donnerstag von 14 bis 20 Uhr stattfindet. Dann wird das Kinderhaus zum kunterbunten Erlebnisparadies:
  • Beim Kinderschminken verwandeln sich die Kleinen in wilde Tiere, zauberhafte Fabelwesen oder coole Superhelden.
  • In der Kinderdisco wird gemeinsam mit Maskottchen Lükko getanzt, gelacht und gesungen.
  • An der Feuerschale warten duftendes Stockbrot und süße Marshmallows auf hungrige Abenteurer. Und wenn das Wetter mitspielt, geht’s raus auf den Abenteuerspielplatz!
Kreativ durch die Woche – Basteltage am Dienstag und Mittwoch

Jeden Dienstag und Mittwoch steht das Kinderhaus im Zeichen von Bastelspaß. Dabei gibt es jeden Tag ein neues, thematisch passendes Angebot – von der Blumenkette über den Strandkorb bis hin zur lustigen Möwe oder dem Regenbogenfisch:

Dienstag: 14.10.                Leuchtturm-Laterne
Mittwoch: 15.10.                Drache
Dienstag: 21.10.                Herbstkranz
Mittwoch: 22.10.                Halloween-Bastelaktion
Dienstag: 28.10.                Igelkette
Mittwoch: 29.10.                Herbst-Mobilé

Alle Angebote sind liebevoll vorbereitet und für Kinder jeden Alters geeignet.

Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus Öffnungszeiten in den Herbstferien (10.10. – 02.11.2025):
  • Montag: 10:00 – 12:30 Uhr & 14:00 – 18:00 Uhr
  • Dienstag & Mittwoch: 10:00 – 12:30 Uhr & 14:00 – 18:00 Uhr – Basteltag
  • Donnerstag: 10:00 – 12:30 Uhr & 14:00 – 20:00 Uhr – Lükko-Tag
  • Freitag: 10:00 – 12:30 Uhr
  • Samstag & Sonntag & Feiertage: 10:00 – 14:00 Uhr
Das engagierte Team des Lükko-Leuchtturm-Kinderhauses – Anke Hinrichs (Leitung), Kathy Müller, Bärbel Ites-Eden, Pia Waldau sowie die Schüler Till Hinrichs und Fynn-Ole Müller – freut sich auf zahlreiche kleine Besucher und viele unvergessliche Ferienmomente.

Also nichts wie hin – Lükko wartet schon! Weitere Informationen vor Ort oder bei der Tourist-Information Krummhörn-Greetsiel.

Veranstalter:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Ort:  Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus Greetsiel, Zur Hauener Hooge 11, 26736 Krummhörn-Greetsiel
Eintritt: mit NordseeCard frei / ohne 3,50 Euro.

Touristische Infos zur Krummhörn

Statistische Zahlen für das Jahr 2024:

Gästeankünfte 156.068
Übernachtungszahlen 838.970

Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten

Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.

Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.

Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest

Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/



Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: (0 49 26) 91 88 18
maike.habben@greetsiel.de

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

