Krummhörn-Greetsiel: Eröffnung der 5. Krummhörner Lichtertage 2025

Technische Highlights der Show
Im Zentrum der Show steht ein 10 Meter langes Wasserbecken. Hier werden bis zu 2.500 Liter Wasser pro Minute in hohen Fontänen in die Luft geschossen, begleitet von farbenprächtigen Lichteffekten. Das Zusammenspiel von Wasser und Licht schafft eine faszinierende Atmosphäre, die die Besucher in Staunen versetzt.
Programm am Eröffnungsabend:
- 19:00 Uhr: Live-Auftritt der Band Maja
- 20:00 Uhr: Erste Aufführung der Wasser- und Lichtershow „Flames of Water“
- 20:15 Uhr: Zweiter Auftritt der Band Maja
- 21:00 Uhr: Zweite Aufführung der Wasser- und Lichtershow
- 21:30 Uhr: Ende der Veranstaltung
Die Band Maja begleitet die Eröffnung musikalisch und begeistert mit ihrem vielseitigen Coverprogramm „Songs about Life“. Von gefühlvollen Balladen bis zu energetischen Pop- und Rock-Songs – die Musikerinnen und Musiker interpretieren Songs von Künstlern wie Gregor Meyle, Herbert Grönemeyer, Melissa Etheridge und vielen anderen. Ihre energiegeladenen Auftritte versprechen einen unvergesslichen Abend.
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Besucher können an einem Getränke- und Imbissstand Snacks und Getränke erwerben.
Illumination der Krummhörner Kirchen
Während der gesamten Lichtertage vom 13. bis 27. Oktober werden die Kirchen der Krummhörn von Lichtkünstler Derk Trei in Szene gesetzt. Ab 19:30 Uhr bis 22:00 Uhr erwecken beeindruckende Lichtinstallationen die historischen Kirchenbauten in den Warfendörfern der Region zum Leben.
Übersicht der Lichtertage-Touren:
- Tour 1 (13.–15.10.): Woquard, Pewsum, Canum, Freepsum, Woltzeten
- Tour 2 (17.–19.10.): Rysum inkl. Mühle, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum
- Tour 3 (21.–23.10.): Grimersum, Eilsum, Jennelt (reformiert und Baptisten), Uttum, Visquard
- Tour 4 (25.–27.10.): Greetsiel, Pilsum, Groothusen, Manslagt
Weitere Informationen: https://www.greetsiel.de/veranstaltungen/krummhoerner-lichtertage
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2024:
Gästeankünfte 156.068 Übernachtungszahlen 838.970
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest
Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/
Nähere Infos erhalten Sie bei:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: (0 49 26) 91 88 18
maike.habben@greetsiel.de
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Maike Habben
Marketingabteilung
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
+49 4926 9188-18
[+49 4926 9188-0]
maike.habben[email=wolfgang.luebben@greetsiel.de%20]@greetsiel.de[/email]
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
Post- und Rechnungsanschrift
Zur Hauener Hooge 11
26736 Krummhörn-Greetsiel
www.greetsiel.de