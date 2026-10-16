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Krummhörn-Greetsiel: „Die mit dem Leuchtturm“: Neue Reisebroschüre für 2027 erschienen

84 Seiten mit Urlaubstipps, Kultur, Kulinarik und Veranstaltungshöhepunkten – Auflage von 12.000 Exemplaren

(lifePR) (Greetsiel, )
Pünktlich zu den Herbstferien hat die Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel die neue Reisebroschüre für 2027 veröffentlicht. Unter dem Titel „Die mit dem Leuchtturm“ lädt das Krummhörn-Greetsiel Urlaubsmagazin dazu ein, die Vielfalt der Ferienregion zu entdecken. Auf 84 Seiten finden Urlaubsgäste und Einheimische zahlreiche Anregungen für Ausflüge, kulturelle Entdeckungen und Erlebnisse. Die Auflage beträgt 12.000 Exemplare.

„Wir möchten unseren Gästen und Einheimischen die Besonderheiten und Geschichten unserer Dörfer näherbringen“, sagt Wolfgang Lübben, Marketingleiter der Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel.

Neu in der Ausgabe ist die Comicfigur Klaas. Der Fischer mit blauer Pudelmütze und gelbem Ostfriesennerz begleitet die Leser durch das Magazin und stellt plattdeutsche Redewendungen und Sätze vor, die ins Hochdeutsche übersetzt werden. Auch die ostfriesische Küche kommt nicht zu kurz: Einige Rezepte laden zum Nachkochen ein.

Zu den weiteren Themen zählen das Warfendorf Manslagt, das Landwirtschaftsmuseum und der Leuchtturm in Campen sowie Tipps für einen Radurlaub in der Krummhörn. Vorgestellt werden außerdem das neue Solehuus in Greetsiel, das Wohlfühlbad „Koppke“, das Lükko-Leuchtturm-Kinderspielhaus sowie die Burgen der Region mit ihrer mehr als 500-jährigen Häuptlingsgeschichte. Ein Interview mit Dr. Bernd Flessner, dem Erfinder der Kinderbuchfigur Lükko Leuchtturm, ergänzt das Magazin.

Auch die Musik hat ihren festen Platz: Unter dem Motto „Musik gehört zur Krummhörn wie der Wind zum Deich“ widmet sich die Broschüre auf acht Seiten der musikalischen Vielfalt der Region. Dazu gehören der Kultur-Gulfhof in Freepsum, die Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ in Rysum und weitere musikalische Veranstaltungen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Menschen, die im Tourismus tätig sind und vieles dafür tun, dass sich Gäste in der Krummhörn wohlfühlen. In einem Interview mit Ursula Jacobsen aus der Tourist-Information Greetsiel geht es um 40 Jahre Tourismusgeschichte in Greetsiel. Abgerundet wird das Magazin durch Informationen zu Gästeführungen, zur kostenlosen Buchungsvermittlung der Touristik GmbH und zu den Veranstaltungshöhepunkten des Jahres 2027. Ein Reisebericht des Ehepaars Reiner und Kerstin über einen „Kurzurlaub zwischen den Jahren“ gibt zudem ganz persönliche Einblicke in die Ferienregion.

Die neue Reisebroschüre ist ab sofort kostenlos in der Tourist-Information Greetsiel erhältlich. Sie kann außerdem unter www.greetsiel.de/service/prospekte-und-flyer online bestellt oder als PDF heruntergeladen werden.

Touristische Infos zur Krummhörn

Statistische Zahlen für das Jahr 2025:

Gästeankünfte 155.644                               
Übernachtungszahlen 835.913

Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten

Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.

Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.

Top-Events 2026: Greetsieler Piratenzauber, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt.

Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/

Nähere Infos erhalten Sie bei:
Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: (0 49 26) 91 88 18
maike.habben@greetsiel.de

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Marketingabteilung Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel 
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[+49 4926 9188-0]
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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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