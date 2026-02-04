Krummhörn-Greetsiel: Die Veranstaltungshighlights 2026 in Krummhörn-Greetsiel auf einen Blick

Frühling
- Piratenfest am Hafen in Greetsiel: 03. Mai 2026 – Spannung, Spiel und Spaß für die ganze Familie direkt am Hafen.
- Krummhörner Orgelfrühling: 05.–10. Mai 2026 – Das Orgelfestival im Nordwesten lockt Musikliebhaber in die historischen Kirchen der Krummhörn.
- Kunsthandwerkermarkt in Greetsiel: 14.–17. Mai 2026 – Kreative Handwerkskunst in maritimer Kulisse.
- Let the bad times roll - Festival: 26. Und 27. Juni 2026 in Manslagt
- 54. Greetsieler Woche: 12.–19. Juli 2026 – Seit über 50 Jahren zieht die bekannte Kunstausstellung Besucher weit über Ostfrieslands Grenzen hinaus an.
- Sommerkonzerte am Koppke Greetsiel: 22. Juli – 19. August 2026, jeden Mittwoch von 18–20 Uhr – Livemusik unter freiem Himmel.
- Kinderfest auf dem Abenteuerspielplatz Greetsiel: 26. Juli 2026 – Spiel, Spaß und Aktionen für die Kleinen.
- Traditionelle Kutter-Korso-Fahrt: 01. August 2026 – Mit den Greetsieler Kuttern hinaus aufs Wasser.
- Greetsieler Bierfest: 13.–15. August 2026
- Greetsieler Weinfest: 26.–30. August 2026 – Genussvolles Ambiente mit regionalen und internationalen Weinen.
- 3. Nordsee Classic Oldtimer Rallye: 29. August 2026
- 12. Krummhörner Kirchturm-Tour: 05. September 2026 – Mit dem Rad durch 19 Warfendörfer und 21 Kirchen.
- Street Food Festival Greetsiel: 11.–13. September 2026 – Kulinarische Vielfalt
- 18. Zugvogeltage: 10. – 18. Oktober 2026 im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer
- Familien-Drachenfest: 17. und 18. Oktober 2026 – buntes Familienfest am Trockenstrand in Upleward
- Krummhörner Lichtertage: 19. Oktober – 01. November 2026 – Historische Gebäude der Region werden stimmungsvoll illuminiert.
- Lüttje Greetmer Wiehnachtsmarkt: 05./06. und 12./13. Dezember 2026 – Traditioneller Markt auf dem Greetsieler Marktplatz.
- Wintermarkt am Koppke in Greetsiel: 26. Dezember 2026 – 02. Januar 2027 – Jahresausklang mit winterlicher Stimmung.
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2024:
Gästeankünfte 156.068 Übernachtungszahlen 838.970
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel
