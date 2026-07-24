Krummhörn-Greetsiel: Absage: Kinderfest in Greetsiel am kommenden Sonntag, 26. Juli
Grund für die Absage sind die übereinstimmend ungünstigen Wettervorhersagen verschiedener Wetterdienste. Sowohl die Wetterstation Greetsiel als auch der Deutsche Wetterdienst (DWD), Buienradar, wetter.de und weitere Anbieter prognostizieren für den gesamten Sonntag anhaltenden Regen. Teilweise werden zudem Gewitter erwartet.
Unter diesen Bedingungen sei es faktisch nicht möglich, ein fröhliches und sicheres Kinderfest im Freien zu veranstalten, teilen die Organisatoren mit. Die Entscheidung zur Absage sei daher schweren Herzens getroffen worden. „Wir bedauern dies sehr und hätten den vielen Kindern und Familien gerne einen unbeschwerten Tag geboten.“
Ganz ausfallen muss der Sonntag für die kleinen Besucher jedoch nicht: Das Kinderhaus Greetsiel bietet stattdessen ein abwechslungsreiches Indoor-Programm an. Die Organisatoren sind überzeugt, dass dieses Angebot trotz des schlechten Wetters für viele strahlende Kinderaugen sorgen wird.
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2025:
Gästeankünfte 155.644 Übernachtungszahlen 835.913
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2026: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Sommer-Konzerte am Koppke, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, Weinfest, 12. Krummhörner Kirchturm-Tour, Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest, Weihnachtsmarkt und Wintermarkt Greetsiel
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