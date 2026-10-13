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Kreativ mit Pastellkreide – Workshop mit Ina Korter im Atrium Burhave

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Wer die besonderen Gestaltungsmöglichkeiten weicher Pastellkreiden kennenlernen möchte, ist am Dienstag, dem 20. Oktober 2026 im Atrium Burhave genau richtig. Von 10:30 bis 12:30 Uhr lädt die Kunstpädagogin Ina Korter zu einem rund zweistündigen Kreativworkshop ein.

Unter fachkundiger Schritt-für-Schritt-Anleitung entstehen stimmungsvolle Landschaften im Format DIN A4, unter anderem auf farbigem Tonpapier. Nach dem Fixieren können die fertigen Arbeiten direkt mit nach Hause genommen werden.

Der Workshop eignet sich für Teilnehmende ab 10 Jahren und ist ausdrücklich auch für Anfängerinnen und Anfänger ohne Vorkenntnisse geeignet. Das Material wird gestellt.

Mitgebracht werden sollten lediglich ein alter Lappen sowie für den sicheren Transport eine Sammelmappe oder ein leerer Zeichenblock in DIN A4.

Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro pro Person, mit Gästekarte 15 Euro pro Person. Anmelden können sich alle Interessierte unter www.butjadingen.de oder in den Tourist Informationen in Burhave und Tossens. Der Kursort ist das „Atrium“ im Tourismus-Service Butjadingen, Strandallee 61 in 26969 Burhave.

Ein Kurs für alle, die das Meer lieben und die besondere Stimmung der norddeutschen Küste künstlerisch einfangen möchten – Malen mit Meerblick inklusive.

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG
Strandallee 61
26969 Butjadingen
Tel.-Nr.: +49 (0) 4733 / 929331
E-Mail: kontakt@butjadingen.de
www.butjadingen.de

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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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