Kreativ mit Pastellkreide – Workshop mit Ina Korter im Atrium Burhave
Unter fachkundiger Schritt-für-Schritt-Anleitung entstehen stimmungsvolle Landschaften im Format DIN A4, unter anderem auf farbigem Tonpapier. Nach dem Fixieren können die fertigen Arbeiten direkt mit nach Hause genommen werden.
Der Workshop eignet sich für Teilnehmende ab 10 Jahren und ist ausdrücklich auch für Anfängerinnen und Anfänger ohne Vorkenntnisse geeignet. Das Material wird gestellt.
Mitgebracht werden sollten lediglich ein alter Lappen sowie für den sicheren Transport eine Sammelmappe oder ein leerer Zeichenblock in DIN A4.
Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro pro Person, mit Gästekarte 15 Euro pro Person. Anmelden können sich alle Interessierte unter www.butjadingen.de oder in den Tourist Informationen in Burhave und Tossens. Der Kursort ist das „Atrium“ im Tourismus-Service Butjadingen, Strandallee 61 in 26969 Burhave.
Ein Kurs für alle, die das Meer lieben und die besondere Stimmung der norddeutschen Küste künstlerisch einfangen möchten – Malen mit Meerblick inklusive.
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG
Strandallee 61
26969 Butjadingen
Tel.-Nr.: +49 (0) 4733 / 929331
E-Mail: kontakt@butjadingen.de
www.butjadingen.de