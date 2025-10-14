Kreativ-Workshop „Kleine Blütenzauberei“ im Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus

Unter dem Motto „Kleine Blütenzauberei“ gestalten die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam mit den erfahrenen Künstlerinnen Anke und Kathy zauberhafte Blüten-Make-Ups aus Glitzer, Trockenblumen und leuchtenden Farben. Neben dem fantasievollen Schminken lernen die Kinder eine einfache Maltechnik für Blumenmotive und gestalten eine eigene Postkarte – ein ganz persönliches Erinnerungsstück an diesen besonderen Vormittag.
Zum Abschluss erhalten alle Kinder ein liebevoll gestaltetes Zertifikat sowie ein funkelndes florales Glitzertattoo – ein glänzendes Andenken an ihren kreativen Einsatz.
Der Workshop richtet sich an Kinder ab 6 Jahren, die Freude am Malen, Gestalten und Schminken haben. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro pro Kind, ein Elternteil darf kostenlos zur Unterstützung dabei sein – und gerne mitmachen!
Wichtig: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine verbindliche Anmeldung vorab ist erforderlich. Tickets sind online buchbar unter: https://shop.greetsiel.de/...
Für Rückfragen steht das Team unter Telefon 04926 / 91 88 17 gerne zur Verfügung.
Was erwartet die Kinder?
- Kreatives Blüten-Facepainting mit Trockenblumen & Glitzer
- Einführung in eine Blüten-Maltechnik
- Gestaltung einer eigenen Blüten-Postkarte
- Teilnahme-Zertifikat für jedes Kind
- Abschließendes florales Glitzertattoo
Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus Öffnungszeiten in den Herbstferien (10.10. – 02.11.2025):
- Montag bis Mittwoch: 10:00 – 12:30 Uhr & 14:00 – 18:00 Uhr
- Donnerstag: 10:00 – 12:30 Uhr & 14:00 – 20:00 Uhr
- Freitag: 10:00 – 12:30 Uhr
- Samstag & Sonntag & Feiertage: 10:00 – 14:00 Uhr
Ort: Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus Greetsiel, Zur Hauener Hooge 11, 26736 Krummhörn-Greetsiel
Touristische Infos zur Krummhörn
Statistische Zahlen für das Jahr 2024:
Gästeankünfte 156.068
Übernachtungszahlen 838.970
Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten
Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.
Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.
Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest
Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/
