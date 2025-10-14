Kontakt
Kreativ-Workshop „Kleine Blütenzauberei“ im Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus

Blüten, Glitzer & Fantasie – Kinder ab 6 Jahren erleben florales Facepainting

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Am Mittwoch, dem 22. Oktober, verwandelt sich das Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus in Greetsiel (Zur Hauener Hooge 11, 26736 Krummhörn-Greetsiel) in eine farbenfrohe Kreativwerkstatt. Von 10:00 bis 12:30 Uhr heißt es für Kinder ab 6 Jahren: Blütenzauber trifft Facepainting!

Unter dem Motto „Kleine Blütenzauberei“ gestalten die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam mit den erfahrenen Künstlerinnen Anke und Kathy zauberhafte Blüten-Make-Ups aus Glitzer, Trockenblumen und leuchtenden Farben. Neben dem fantasievollen Schminken lernen die Kinder eine einfache Maltechnik für Blumenmotive und gestalten eine eigene Postkarte – ein ganz persönliches Erinnerungsstück an diesen besonderen Vormittag.

Zum Abschluss erhalten alle Kinder ein liebevoll gestaltetes Zertifikat sowie ein funkelndes florales Glitzertattoo – ein glänzendes Andenken an ihren kreativen Einsatz.

Der Workshop richtet sich an Kinder ab 6 Jahren, die Freude am Malen, Gestalten und Schminken haben. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro pro Kind, ein Elternteil darf kostenlos zur Unterstützung dabei sein – und gerne mitmachen!

Wichtig: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine verbindliche Anmeldung vorab ist erforderlich. Tickets sind online buchbar unter: https://shop.greetsiel.de/...

Für Rückfragen steht das Team unter Telefon 04926 / 91 88 17 gerne zur Verfügung.

Was erwartet die Kinder?
  • Kreatives Blüten-Facepainting mit Trockenblumen & Glitzer
  • Einführung in eine Blüten-Maltechnik
  • Gestaltung einer eigenen Blüten-Postkarte
  • Teilnahme-Zertifikat für jedes Kind
  • Abschließendes florales Glitzertattoo
Kommt vorbei und lasst euch von Blüten, Glitzer und Kreativität verzaubern – wir freuen uns auf euch!

Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus Öffnungszeiten in den Herbstferien (10.10. – 02.11.2025):
  • Montag bis Mittwoch: 10:00 – 12:30 Uhr & 14:00 – 18:00 Uhr
  • Donnerstag: 10:00 – 12:30 Uhr & 14:00 – 20:00 Uhr
  • Freitag: 10:00 – 12:30 Uhr
  • Samstag & Sonntag & Feiertage: 10:00 – 14:00 Uhr
Veranstalter: Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Ort:  Lükko-Leuchtturm-Kinderhaus Greetsiel, Zur Hauener Hooge 11, 26736 Krummhörn-Greetsiel

Touristische Infos zur Krummhörn

Statistische Zahlen für das Jahr 2024:

Gästeankünfte                 156.068                               
Übernachtungszahlen   838.970

Gemeinde Krummhörn: 154 qkm, ca. 12.000 Einwohner, 19 Dörfer insgesamt: Fischerdorf: Greetsiel und 18 Warfendörfer: Rysum, Loquard, Campen, Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt, Pilsum, Visquard, Eilsum, Grimersum, Jennelt, Uttum, Pewsum, Woquard, Canum, Freepsum, Woltzeten

Ein Warfendorf ist ein künstlich aufgeschütteter Erdhügel, der dem Schutz vor Sturmfluten diente. An der höchsten Stelle der Warft steht die Kirche und war somit der Zufluchtsort für die Dorfeinwohner bei drohender Gefahr.

Sehenswürdigkeiten: Hafen Greetsiel mit historischer Häuserzeile und großer Krabbenkutterflotte, Zwillingsmühlen in Greetsiel, Mühlen in Rysum und Pewsum, Leuchtturm Campen (höchster Leuchtturm Deutschlands), rot-gelb geringelter Leuchtturm in Pilsum, Manningaburg in Pewsum, Osterburg in Groothusen, UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, Landwirtschaftsmuseum in Campen u.v.m.

Top-Events 2025: Piratenfest, Krummhörner Orgelfrühling, Kunsthandwerkermarkt, Greetsieler Woche, Kutter-Korso-Fahrt, Kinderfest, 2. Nordsee-Classic, 3. Weinfest, 11. Krummhörner Kirchturm-Tour, 3. Street Food Festival, Krummhörner Lichtertage, Familien-Drachenfest

Homepage: www.greetsiel.de
Facebook-Seite: www.facebook.com/Greetsiel/
Instagram-Seite: www.instagram.com/diemitdemleuchtturm/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel
Maike Habben
Zur Hauener Hooge 15
26736 Krummhörn-Greetsiel
Telefon: (0 49 26) 91 88 18
maike.habben@greetsiel.de

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
