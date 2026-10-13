Kopf und Körper im Gleichgewicht

Die Nordseeinsel Juist setzt ihren Fokus auf Gesundheit und Entschleunigung fort: Vom Montag, 2. November, bis einschließlich Freitag, 6. November 2026, finden die Achtsamkeitstage auf Juist statt.
Das Veranstaltungsformat verbindet mentale Achtsamkeit mit bewusster Körperarbeit und richtet sich an Menschen, die im Alltag gezielt Raum für Ruhe, Reflexion und neue Impulse schaffen möchten.
Programm der Achtsamkeitstage auf Juist:
Das Konzept der Achtsamkeitstage gliedert sich in zwei Schwerpunkte. Am Vormittag wird der Kopf thematisiert, am Nachmittag wird der Fokus auf dem Körper gelegt. Nur mit dieser doppelten Sichtweise, so begründen die Kursleiterinnen, kann es gelingen, wirkliche Achtsamkeit zu erleben.
Vormittagskurs der Achtsamkeitstage 2026 auf Juist:
Am Vormittag steht unter dem Titel „Was für den Kopf“ die mentale Achtsamkeit im Fokus. Täglich von 10:00 bis 13:30 Uhr beschäftigen sich die Teilnehmenden mit Themen wie „Bewusst im Hier und Jetzt“, „Achtsam Raum für Ziele schaffen“, „Visualisiere deine Visionen“, „Mit Achtsamkeit ins Handeln kommen“ sowie „Bewusstsein schaffen für deine Kommunikation“.
Nachmittagskurs der Achtsamkeitstage 2026 auf Juist:
Am Nachmittag folgt unter dem Titel „Was für den Körper“ der zweite Schwerpunkt der Veranstaltung. Hier steht die Verbindung von Bewegung und Achtsamkeit im Mittelpunkt. Themen wie „Bewusstsein durch Bewegung“, „Achtsam durchs Leben gehen“ oder „Entdecke deine Kommunikation durch Bewegung“ zeigen, wie körperliche Aktivität helfen kann, bewusster mit sich selbst umzugehen.
Teilnahmegebühren der Achtsamkeitstage 2026 auf Juist:
Die Teilnahmegebühren betragen:
- Vormittagskurs: 499 €
- Nachmittagskurs: 279 €
- Kombiticket aus Vor- und Nachmittag: 599 €
Kursleitungen der Achtsamkeitstage 2026 auf Juist:
Geleitet werden die Vormittagskurse von Wenke Heiken, Coach und Wirtschaftspsychologin. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Aus- und Weiterbildungsbereich unterstützt sie Menschen dabei, Wege zu mehr Achtsamkeit und Klarheit im Alltag zu entwickeln.
Die Nachmittagskurse werden von Pauline Staneker geleitet. Die ehemalige Tänzerin und heutige Personal Trainerin verbindet ihre Erfahrungen aus Bühnentanz und Fitnessökonomie mit modernen Ansätzen der Körperarbeit und Achtsamkeit.
Weitere Informationen zu den Achtsamkeitstagen finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist, juist.de: https://www.juist.de/gesundheit/fitness-gesundheit/achtsamkeitstage
Noch mehr Achtsamkeit auf Juist:
Ergänzend zu den Achtsamkeitstagen bietet die Kurverwaltung Juist mit den digitalen „Meerblicken“ ganzjährig kostenfreie Achtsamkeitsimpulse an. Die kurzen Audio- und Videoformate verbinden Naturaufnahmen der Insel mit Meditationen und Denkanstößen und sind online ganzjährig abrufbar.
Die Achtsamkeitsimpulse „Meerblicke“ sind abrufbar unter: https://seezeichen.juist.de/achtsam/
Über Juist:
Die autofreie Nordseeinsel Juist befindet sich mitten in Nationalpark Wattenmeer vor der niedersächsisches Nordseeküste und gilt seit vielen Jahren als Ort der Erholung und bewussten Auszeit. Die besondere Kombination aus Weite, Natur, Meeresrauschen und Entschleunigung schafft ideale Bedingungen für Gesundheits- und Achtsamkeitsangebote. Formate wie die Achtsamkeitstage greifen diese besondere Atmosphäre gezielt auf und verbinden sie mit modernen Ansätzen für mentale und körperliche Gesundheit.
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