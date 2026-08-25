Konzerte im Hafen Fedderwardersiel gehen in den Saisonendspurt
Am 6. September sorgt Frisbolice für energiegeladene Stimmung. Die vier Musiker verbinden Rockabilly, Rock’n’Roll, Swing, Surf, Country & Western, Rock und New Wave-Einflüsse zu einem unverwechselbaren Sound. Ihre Wurzeln liegen im rauen Rockabilly der 1950er-Jahre, den sie mit eigenen S ongs und frischen Interpretationen lebendig halten.
Weiter geht es am 13. September mit Triple B. Drei Stimmen, zwei Gitarren und zwei Stompboxen reichen dem Trio, um Schlager, Country, Rockmusik und Charthits groovig und mehrstimmig auf die Bühne zu bringen. Bernd Bielefeld, Jochen Wessels und Cindy stehen für handgemachte Live-Musik mit viel Spielf reude.
Am 20. September ist die Seldom Sober Countryband zu Gast. Die Bremerhavener Formation wurde bereits 1979 gegründet und zählt zu den authentischen Countrybands der Region. Mit Rock’n’Roll-Oldies, Country Swing und Americana bringt das Quintett echtes amerikanisches Lebensgefühl an den Hafen.
Maritim wird es am 27. September mit dem Shantychor Nordenham . Der mehrstimmige Chor präsentiert traditionelle Shanties, Lieder über Fischerei, Walfang und das Leben auf See. Begleitet von verschiedenen Instrumenten entsteht echte Waterkant-Stimmung.
Am 4. Oktober treten die Hafenperlen auf. Die 40 Sängerinnen bereichern das Hafenprogramm mit stimmungsvoller Musik in passender maritimer Kulisse. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einen unterhaltsamen Sonntagvormittag direkt am Wasser freuen.
Die Adams Family übernimmt am 11. Oktober die Bühne. Das Duo um Gerrit „Giggle“ Adams und Colin Adams bietet einen erstaunlich vollen Live-Sound aus Akustikgitarre, Bass, Gesang sowie per Fuß gespieltem Rhythmus. Das Repertoire reicht von Oldies über Rock und Pop bis hin zu Blues – alles live und mit viel Bühnenerfahrung.
Den Abschluss der Konzertreihe gestaltet am 18. Oktober der Shantychor Butjenter Blinkfüer. Mit Shanties, Döntjes und guter Laune sind die rund 30 Sänger und Musiker aus Butjadingen längst eine feste Größe. In blauen Blousons, weißen Hosen und Elbseglern bringen sie schwungvolle Musik und norddeutsche Lebensfreude in den Hafen.
Die Konzerte im Hafen versprechen abwechslungsreiche Musik, echte Küstenatmosphäre und einen entspannten Sonntagvormittag am Wasser. Der Eintritt ist wie immer kostenfrei.
Ort: Hafen Fedderwardersiel
Wann: Jeden Sonntag, 11:00 - 13:00 Uhr
Eintritt: frei
Weitere Informationen unter www.butjadingen.de.
Frisbolice
„Frisbolice“ sind vier Musiker die unterschiedlicher nicht sein könnten, die aber eines verbindet: Ihre Liebe zur Musik und der unverwechselbare Frisbolice Sound. Frisbolice vermengen seit mehr als fünfzehn Jahren in ihrer Musik Einflüsse aus den Stilrichtungen Rockabilly und Rock ‘n‘ Roll, Swing, Surf, C&W, Rock, New Wave u.a. und haben so über die Jahre einen recht einzigartigen, individuellen Sound für sich gefunden. Die W urzeln der Band liegen aber ganz klar in der rauen Musik des ursprünglichen Rockabilly der Fünfziger Jahre; wobei „Frisbolice“ es schaffen, dem Rockabilly immer wieder neue Impulse zu geben und somit trotzdem innovativ und weit über die Grenzen bei den Zuhörern beliebt zu sein.
Neben einigen Neuinterpretationen von Songs bekannter Größen der Vergangenheit und Gegenwart verfügen „Frisbolice“ in ihrem Repertoire auch über viele eigens komponierte Songs. Eine limitierte Vinyl EP „Lots of Lovin“ ist im Januar 2013 veröffentlicht word en, gefolgt von der im Januar 2015 erschienenen CD „Hard Way“; aufgenommen und produziert beim Independent Label Wolfenstein Records.
Triple B
Drei Stimmen, zwei Gitarren und zwei Stompboxen! Wenn zwei alte Freunde ihre Gitarren auspacken und feststellen, dass sie nichts verlernt haben, entsteht ganz schnell ein neues Projekt. Nachdem Bernd Bielefeld und Jochen Wessels in den Neunzigern jahrelang in der Top 40 Formation "Streetlife" die norddeutschen Bierzelte und Stadtfeste in Wallung gebracht haben, spielen sie jetzt seit neun Jahren wieder zusammen und seitdem Cindy dabei ist, geht die Sonne auf.
Befreit von dem instrumentalen Ballast einer ganzen Band können sich die Drei auf das konzentrieren, was sie richtig gut können, nämlich singen. Zusammen bringen sie ihren kontrastreichen Musikgeschmack erfolgreich unter einen Hut. Ihre musikalische Bandbr eite umfasst Genres vom Schlager über Country zu Rockmusik und Charthits; immer im Groove und wunderbar mehrstimmig gesungen. Egal, ob Stadthalle oder Telefonzelle, Hauptsache LIVE!
Seldom Sober Countryband
Seldom Sober ist Bremerhavens Country Band der ersten Stunde. 1979 von zwei US Gis gegründet, zählt sie zu den authentischsten Country Formationen der Republik. Die Band wurde immer wieder durch Vollblut Musiker ergänzt, weil die Amerikaner im Laufe der Jahre berufsbedingt zurück in ihre Heimat mussten. Das Quintett um Matt Walker Smith (Gitarre, Gesang) mit George Meier (Gitarre, Gesang), Heiner Kuhlmann (Gitarre, Gesang), Stephan Hübler (Bass) und George B. Miller (Schlagzeug, Gesang) hat Spaß an erdigen Rock n Roll Oldies, Country Swing, Americana. Wer das mag, der ist hier genau richtig.
Shantychor Nordenham
Der Shantychor Nordenham ist ein mehrstimmiger Chor mit verschiedenen Vorsängern und Begleitung durch unterschiedliche Instrumente. Der Schwerpunkt des Repertoires liegt im traditionellen Shantygesang, den Arbeitsliedern die von der Deckscrew an Bord der Windjammer zur Erleichterung der schweren Arbeit gesungen wurden. Lieder über die Fischerei und den Walfang, aber auch sogenannte "seasongs" die in der wenigen Freizeit von den Strapazen ablenkten, ergänzen das Liedgut.
Hafenperlen
Entstanden aus einer Schnapsidee, schmettern seit 2023 über 40 Frauen Shantys und maritime Lieder, so wie Ihr sie noch nie gehört habt. Uns muss man erleben!
Wir garantieren Euch viel Spaß auf unserer musikalischen Reise zusammen mit Hein Mück, Mary Ann und Molly Mallone. Der Kapitän nimmt uns mit auf die Reise mit der Wellerman. An Bord gibt es Gin und Rum, aber das schmeißt doch einen Seemann nicht gleich um! Singapur oder auf die Reeperbahn, wir lieben die Stürme und kommen überall an.
Adams Family
Ob nach Im Oktober 2010 gründete der Berufsmusiker "Gerrit Giggle Adams" mit seinem Sohn Colin Adams das Duo "Adams Family". Das Repertoire der Band erstreckt sich vom Sound der 60er Jahre, bis hin zum Sound von Heute. Ob Oldies, Rock, Pop oder Blues, die Adams Fa mily bieten ihrem Publikum ein abwechslungsreiches Programm. Alle Songs werden absolut LIVE dargeboten. Bass Drum und Snare des Schlagzeugs erzeugen per Fuß den Rythmus. Hinzu kommen Akustikgitarre und Bass sowie der Gesang. Diese Technik macht es möglich, dass die Adams Family mit nur 2 Musikern wie eine komplette Band klingt. Die "Adams Family" tritt in folgender Besetzung auf: Gerrit Giggle Adams / Akustikgitarre / Ge sang / Bass und Colin Adams / Bass / Gesang.
Butjenter Blinkfuer
Shanties, Döntjes und gute Laune mit den Jungs von "Butjenter Blinkfüer Drum + Snare ". Urlaubern und Einheimischen sind sie gleichermaßen bekannt und vertraut – die 30 Sänger und Musiker des Shantychors Butjenter Blinkfüer. In ihren blauen Blousons, ihren weißen Hosen und den Elbseglern sind sie auch optisch eine bekannte Erscheinung. Und wo sie auftreten, sind schwungvolle Musik und gute Laune garantiert.
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