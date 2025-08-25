Klimahaus hat Chance auf Deutschen Tourismuspreis
Öffentliche Online-Präsentation neuer Ausstellungsbereich „Wetterextreme“ am 10. September
„Wir fühlen uns sehr geehrt“, begrüßt Klimahaus-Geschäftsführerin Ingrid Hayen die positive Rückmeldung der Wettbewerbs-Ausrichter. „Diese Anerkennung von Expertinnen und Experten der deutschen Tourismus- und Medienbranche macht uns stolz. Die Teilnahme am Deutschen Tourismuspreis ist eine Chance, das wichtige Thema Extremwetter einem ganz großen Publikum vorstellen zu können. Nirgendwo sonst auf der Welt werden Extremwetterereignisse im Ausstellungswesen auf diese Weise nachhaltig erfahrbar gemacht.“
Auf der Seite www.deutschertourismuspreis.de ist ein Link hinterlegt, unter dem die Öffentlichkeit am 10. September an der Auswahl der möglichen Preisträger teilnehmen und ihren Publikumsliebling bestimmen kann. Dieser zieht sofort in das Finale ein. Zusätzlich bestimmt die Fach-Jury an dem Tag weitere Finalisten. Ob das Klimahaus einen der vier Preise erhält, zeigt sich im Rahmen des Deutschen Tourismustages in Saarbrücken am 18. November 2025. Bewertet werden neben dem Innovationsgrad auch die soziale Nachhaltigkeit und deren Qualität, die ökonomische Nachhaltigkeit sowie die wirtschaftlichen Effekte und die ökologische Nachhaltigkeit.
Klimahaus Bremerhaven GmbH
Am Längengrad 8
27568 Bremerhaven
www.klimahaus-bremerhaven.de