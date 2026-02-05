Kontakt
Klares Signal für den Tourismus: Tourismusverband Niedersachsen e.V. (TVN) begrüßt den Kabinettsbeschluss zur Nationalen Tourismusstrategie

Das Bundeskabinett hat die Nationale Tourismusstrategie beschlossen. Der TVN begrüßt diesen Schritt und sieht es als ein deutliches Zeichen für eine neue politische Wertschätzung der Branche.

„Der Beschluss markiert einen wichtigen Meilenstein für den Tourismusstandort Deutschland. Besonders erfreulich, dass die Nationale Tourismusstrategie jene Themen in den Fokus rückt, die auch in unserem Impulspapier 2025 als essenziell definiert wurden und für unsere Mitglieder und den Tourismus in Niedersachsen von zentraler Bedeutung sind“, so Landrat Holger Heymann (Landkreis Wittmund), Vorsitzender des Tourismusverbandes Niedersachsen. Das gemeinsame Themenspektrum umfasst Nachhaltigkeit, Mobilität sowie die Gewinnung von Arbeitskräften und die Arbeitswelt. Weitere gemeinsame Themenschwerpunkte sind Qualität, Infrastruktur sowie Digitalisierung, Datenmanagement und KI.

„Der Beschluss des Kabinetts zeigt, dass die Bedeutung des Tourismus auf höchster politischer Ebene anerkannt wird“, betont der Vorsitzende des TVN. „Nun müssen die im Strategiepapier aufgeführten Ziele mit konkreten Maßnahmen hinterlegt werden.“

Über den Tourismusverband Niedersachsen e. V.
Der Tourismusverband Niedersachsen e. V. ist ein tourismuspolitischer Fachverband und dient seinen Mitgliedern als Interessenvertretung gegenüber Bund und Land. Darüber hinaus bietet er eine wichtige Plattform zum Informations- und Meinungsaustausch und unterstützt seine Mitglieder in wichtigen Fragen.

Zu den Mitgliedern des Tourismusverbandes Niedersachsen gehören die nachfolgenden regionalen touristischen Organisationen, Fachverbände und Hochschulen:

Regionale Tourismusorganisationen:
- DümmerWeserLand Touristik e. V.
- Emsland Tourismus GmbH
- Grafschaft Bentheim Tourismus e. V.
- Harzer Tourismusverband e. V.
- Kooperationsverbund Nordsee-Elbe-Weser
- Lüneburger Heide GmbH
- Mittelweser-Touristik GmbH
- Steinhuder Meer Tourismus GmbH
- TourismusRegion BraunschweigerLAND e. V.
- Tourismus-Agentur Nordsee GmbH
- Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH
- Verbund Oldenburger Münsterland e. V.
- Weserbergland Tourismus e. V.
- Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest

Fachverbände:
- ADAC - Kooperation
- ADFC Niedersachsen e. V.
- BVCD - Landesverband Niedersachsen e. V.
- DEHOGA - Landesverband Niedersachsen e. V.
- Heilbäderverband Niedersachsen e. V.
- LandTouristik Niedersachsen e. V.

Hochschulen:
- Jade Hochschule
- Hochschule Emden/Leer
- Hochschule Harz
- Ostfalia Hochschule

Pressekontakt:
Tourismusverband Niedersachsen e. V.
c/o Landkreis Wittmund
Am Markt 9
26409 Wittmund
Tel.: 04462 86 1189
buero@tourismusverband-niedersachsen.de 

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

