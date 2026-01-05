Kontakt
Kaltstart ins neue Jahr: Neujahrsschwimmen in der Nordsee-Lagune Burhave

Mit frischer Nordseeluft und kaltem Wasser startet Butjadingen ins neue Jahr: Am 1. Januar 2026 heißt es wieder „Rein ins Vergnügen!“ beim traditionellen Neujahrsschwimmen in der Nordsee-Lagune Burhave (An der Nordseelagune 22a). Ab 13 Uhr öffnet das Veranstaltungsgelände seine Tore, um 14 Uhr begrüßen die Organisatoren alle Gäste, bevor um 15 Uhr der Sprung ins eisige Nass erfolgt.

Für die Kleinsten wird ab 13 Uhr ein Strandburgenbauen-Wettbewerb angeboten, während die Mutigen sich mental auf den Sprung ins kühle Wasser vorbereiten können. Ein Zelt steht zum Umkleiden bereit. Alle Schwimmer erhalten ein Geschenk für Ihre Courage.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – Kurzentschlossene können sich also spontan der Herausforderung stellen, solange sie nicht alkoholisiert sind und keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. Teilnehmen können Schwimmer ab 6 Jahren. Kinder und Jugendliche benötigen das Einverständnis der Eltern.

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko; der Veranstalter übernimmt keine Haftung. Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, den Anweisungen der DLRG und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Tourismus-Service Butjadingen Folge zu leisten.

Wer lieber an Land bleibt, kommt ebenfalls auf seine Kosten: Es gibt heiße und kalte Getränke sowie verschiedene Speisen. Mit dem Animax-Team kann man gemeinsam Stockbrot am Feuer zu backen und mit den Pfadfindern „Butjenter Friesen“ heißen Kakao trinken– perfekt, um sich aufzuwärmen und das neue Jahr gemütlich zu beginnen. Die Butjenter Schafe Fiete & Fietje, sowie ihr Freund Benjamin Blümchen werden auch in der Nordsee-Lagune erwartet um eine Hufe ins Wasser zu stecken.

Wer das neue Jahr mit einer besonderen Portion Energie, Mut und Spaß beginnen möchte, ist herzlich eingeladen, dabei zu sein – als Schwimmerin, Schwimmer oder einfach als anfeuernder Zuschauer an der Lagune. Der Eintritt ist frei.

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und

