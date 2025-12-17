Kontakt
Juist: Wunderbare Inseljahre: „Auf Juist geworden“

Juister Podcast „SandBankLiebe“: Inselsheriff & Gastgeberin

Von der Zeit, als das KGB vermeintlich auf Juist agierte und ein sprechender Hase die Inselbevölkerung auf Trapp hielt: Zwei Ex-Insulaner berichten im Podcast „SandBankLiebe“ von ihrem Leben auf der Nordseeinsel Juist.

„Auf Juist geworden“: Episode des Juister Podcast „SandBankLiebe“ mit Gastgeberin und Polizist

Diese Folge des Podcast „SandBankLiebe“ thematisiert eindrucksvoll, wie eine Insel zum Lebensraum und Lebensimpuls werden kann. In „Auf Juist geworden …“ spricht Autorin Sandra Lüpkes mit Annegret und Alt Coordes. Beide haben viele Jahre auf Juist gelebt: Alt Coordes als der „Inselsheriff“ (also als Polizist), Annegret Coordes als Gastgeberin einer Bio-Pension.

Die beiden erzählen von ihren „wunderbaren Inseljahren“, die heute von Dankbarkeit und einem Hauch Wehmut getragen sind. Alt und Annegret Coordes erlebten auf Juist nicht nur Alltags-, sondern auch Abenteuer-Geschichten. So berichten sie von unterhaltsamen Situationen, wie als sie einst dachten, mit dem KGB in Berührung gekommen zu sein, bis hin zu einem sprechenden Hasen.

Diese Episode ist eine Collage an einzelnen Anekdoten und Situationen, die Juist charmant präsentieren.

Juister Podcast „SandBankLiebe“ mit Sandra Lüpkes

Juister Inselkind, Bestseller-Autorin und Podcast-Host Sandra Lüpkes führt im Juister Podcast „SandBankLiebe“ Gespräche mit verschiedenen Menschen, die die Insel Juist geprägt haben und deren Leben durch die Insel geprägt wurde. So entstehen unterhaltsame Einblicke in das Leben und das Sein auf der Nordseeinsel Juist, die emotional und faktisch gleichermaßen sind.

Die Episoden des Podcast „SandBankLiebe“ sind auf allen gängigen Streaming-Portalen verfügbar. Zusätzliche Hintergrundinformationen finden sich auf der Website des Juister Podcast: https://seezeichen.juist.de/podcast/auf-juist-geworden/

Über Juist: 

Juist ist mehr als eine Nordseeinsel: Denn die Insel ist ein Ort, der Menschen verändert. Wer hier ankommt, lässt den Lärm des Festlands hinter sich und findet einen anderen Rhythmus vor, der von Natur und Pferden getrieben wird. Auf dem „Töwerland“, dem Zauberland, wie die Insel genannt wird, entstehen Geschichten, die vom Loslassen und Neubeginnen erzählen, von Gemeinschaft und Beständigkeit.

Viele, die auf Juist leben oder gelebt haben, sagen: Diese Insel formt Menschen. Juist macht sie ruhiger, klarer, ehrlicher mit sich selbst. Zwischen Watt und Dünen spürt man, dass es manchmal genau dieser Abstand zur Welt ist, der einem erlaubt, das eigene Leben neu zu sehen.

Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/

