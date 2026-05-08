Juist: Wenn die Flaggen endlich wieder wehen
Auf Juist startet die Badesaison am 15.05.2026
Auf Juist dauert die Badesaison von 15.05. bis 15.10. eines jeden Jahres: In dieser Zeit sind am Strand Rettungstürme und Rettungsstationen aufgebaut. Während der täglichen Badezeiten sind Rettungsschwimmer vor Ort. Zum Auftakt der Badesaison feiern die Rettungsschwimmer ein kleines Fest, bei dem auch kostümierte Mitschwimmer in die Nordsee rennen.
„Wir haben vor einigen Jahren bewusst die Badesaison von September auf Oktober verlängert, weil das Wetter mitunter noch so gut ist und die Gäste noch schwimmen gehen möchten“, so Marketingleiter Thomas Vodde von der Kurverwaltung Juist. Durch veränderte Wetterbedingungen und die Verlängerung der Saison sind bereits im Mai und auch noch im Oktober einige Juister und Gäste zu sehen, die unter Aufsicht der Rettungsschwimmer baden gehen. Die meisten Badegäste tummeln sich aber im Hochsommer im Juli und August in den Nordseewellen, vor allem in Sommerferien Nordrhein-Westfalens.
Die konkrete Badezeit am Tag jedoch unterscheidet sich: Um sicheres Baden zu ermöglichen, bestimmen die Rettungsschwimmer die Zeiten nach Niedrigwasser und bis Hochwasser – also die Zeit des auflaufenden Wasserstands – zu Badezeiten. Da sich die Gezeiten von Tag zu Tag verschieben, können diese Zeiten teilweise mittags liegen, allerdings auch mal früh morgens und spätnachmittags oder abends.
Vom Baden außerhalb der bewachten Badestrände und außerhalb der offiziellen Badezeiten wird deutlich abgeraten: Strömungen vor den Stränden können überraschend stark sein und auch geübte Schwimmer können Meer hinausgezogen werden. So sollte immer nur während der Badezeiten an den bewachten Badestränden in der Nordsee geschwommen werden.
Alle Informationen zu den Badezeiten auf Juist finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist, juist.de: https://www.juist.de/auf-der-insel/die-insel-juist/gezeiten
Über Juist:
Die Nordseeinsel Juist liegt mitten im Nationalpark Wattenmeer und ist in der Regel nur einmal am Tag mit der Inselfähre vom Hafen Norddeich-Mole kommend erreichbar. Die Insel ist gezeitenabhängig, also nur bei ausreichend hohem Wasserstand durch das Wattenmeer mit dem Schiff erreichbar. Juist ist außerdem autofrei: Lasten und Transporte werden mit Fahrrädern oder Pferdekutschen abgebildet. Juist bietet mit 17 km den längsten Strand der ostfriesischen Inseln, der von Mitte Mai bis Mitte Oktober durch Rettungsschwimmer bewacht wird und zum Schwimmen einlädt.
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
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