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Juist: Von Menschen, Themen und Perspektiven, die die Insel Juist prägen … und von ihr geprägt wurden

(lifePR) (Juist, )
Im November erscheint die letzte Folge des Juister Podcasts „SandBankLiebe“. Zum Finale begrüßt die Podcast-Reihe Thomas Vodde (Leitung Marketing und Veranstaltung bei der Kurverwaltung Juist) als Gast und setzt damit einen Schlusspunkt unter ein Format, das Geschichten und Einblicke rund um die Nordseeinsel hörbar gemacht hat.

Manche Geschichten enden nicht einfach, denn sie klingen noch eine Weile nach. Im November erscheint die letzte Folge des Juister Podcasts „SandBankLiebe“. Zum Abschluss ist Thomas Vodde zu Gast. Damit verabschiedet sich das Podcast-Format, das die Insel und ihre Besonderheiten aus unterschiedlichen Blickwinkeln hörbar gemacht hat.

Letzte Folge des Juister Podcasts SandBankLiebe

Im Mittelpunkt der finalen Episode steht Thomas Vodde, der drei Jahrzehnte lang das Marketing und die Veranstaltungen auf der Insel Juist geprägt hat. Er spricht mit Sandra Lüpkes über gemeinsame Projekte in der Vergangenheit, Veränderungen, die die Insel Juist mitgemacht hat und ermöglicht einen Ausblick in die Zukunft.

Nach 27 Folgen endet das Format, das Einheimischen und Inselfreunden eine Stimme gegeben hat. Der Juister Podcast schuf dabei eine besondere Nähe: Stimmen, Erzählungen und persönliche Perspektiven ließen Bilder im Kopf entstehen und brachten Juist hörbar in die Ferne.

Podcast SandBankLiebe

„SandBankLiebe“ hat den Geschichten, die auf 17 km Insellänge und nur ca. 500 m Inselbreite entstehen, eine Stimme gegeben und verabschiedet sich im November mit Thomas Vodde als letztem Gast.

27 Folgen lang hat die Juister Autorin Sandra Lüpkes als Podcast-Host Menschen zu Wort kommen lassen, deren Leben durch die Insel Juist geprägt wurde. Der Juister Podcast „SandBankLiebe“ ist auch weiterhin kostenfrei auf allen gängigen Streaming-Plattformen sowie auf sandbankliebe.de hörbar.

Die Zusammenarbeit mit Sandra Lüpkes endet freundschaftlich und in gegenseitiger Übereinstimmung, dass ein neues Format angestrebt werden soll, das die Insel Juist im Podcast auf eine andere Art porträtiert. 

Über Juist: 

Juist lebt von seiner besonderen Natur, den Gezeiten und vor allem von den Menschen, die die Insel prägen. Zwischen Nordsee, Wattenmeer und autofreiem Inselleben entstehen Geschichten, die weit über einen Urlaub hinausreichen. 

Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Kurverwaltung Juist
Strandstr. 5
26571 Juist
www.juist.de 

 

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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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