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Juist: „Von Juist in die Welt“ – Eine Reise über die Weltmeere

Im Juister Podcast spricht Heiko Zimmermann über seine Anfänge als Segler und sein Berufsleben auf allen Weltmeeren sowie die Leidenschaft für die Seefahrt, die er auf Juist gefunden hat

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Für die aktuelle Episode des Juister Podcast „SandBankLiebe“ trifft Host Sandra Lüpkes Heiko Zimmermann, der seine Liebe zum Segeln auf Juist fand und diese Leidenschaft später zu seinem Beruf machte. 

Über Seemannsknoten, Seekrankheit und das Bermudadreieck: Im Juister Podcast „SandBankLiebe“ spricht Seebär Heiko Zimmermann über Durchhaltevermögen, Klarsicht und Flexibilität: Er berichtet vom Leben auf See, der Liebe zum Segeln und die Metapher von den Seemannknoten und deren Eigenschaften, die Anwendung im alltäglichen Leben finden. 

„Von Juist in die Welt“ 

In dieser Episode des Juister Podcasts „SandBankLiebe“ kommt Heiko Zimmermann zu Wort, der als Kind auf dem Juister Wattenmeer seine Liebe zum Segeln fand. Vom beschaulichen Wattenmeer schaffte er es auf die Weltmeere, wo er als Kapitän arbeitete. Noch heute frönt er seiner Leidenschaft für die Seefahrt als Mitsegler verschiedener Regatten und Organisator diverser Bootsmessen. Und alles begann im Kindesalter auf Juist im Wattenmeer. 

Der Juister Podcast „SandBankLiebe“ 

Jeden Monat trifft Host Sandra Lüpkes eine Person, deren Leben durch Juist geprägt wurde. So entstehen emotionale Geschichten zum Staunen und Mitfiebern. Im Juister Podcast kamen neben Juistern und Insulanern auch Zugezogene und Gäste zu Wort, die ihre ganz spezielle Sicht auf die Insel teilen. Die aktuelle Episode sowie alle vergangenen Episoden sind dauerhaft kostenfrei verfügbar auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Alle Informationen zur aktuellen Episode des Podcast „SandBankLiebe“ finden sich auf der Website des Podcast: https://seezeichen.juist.de/podcast/von-juist-in-die-welt-podcast/

Über Juist: 

Die Nordseeinsel Juist befindet sich mitten im Weltnaturerbe Wattenmeer. Die Insel Juist ist autofrei und gezeitenabhängig. Die Anreise mit der Inselfähre vom Hafen Norddeich-Mole ist in der Regel nur einmal pro Tag möglich und dauert ca. 90 Minuten. Das Wattenmeer hat einen riesigen Einfluss auf das tägliche Leben auf der Insel Juist und gestaltet für viele Menschen auch die Freizeit: So ist der Segelklub der Insel einer der mitgliederstärkten Vereine auf Juist. 

Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Kurverwaltung Juist
Strandstr. 5
26571 Juist

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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