Juist: Von Frühaufstehern, Langstreckenfliegern und Flugkünstlern
Zugvogeltage von 10.10. bis 18.10.2026 auf Juist begeistern mit vielseitigem Programm
Vom 10.10. bis 18.10.2026 wird die Insel Juist zur Bühne für Vogelbeobachtung: Im Rahmen der Zugvogeltage stellen die Nationalpark-Häuser am Niedersächsischen Wattenmeer ein breites Programm rund um Flugkünstler, Reisevögel und Langstreckenflieger zusammen.
Die Veranstaltungen der Zugvogeltage richten sich hierbei explizit an Menschen, die noch nie mit Ornithologie zu tun hatten, an Kinder, Familien und Fortgeschrittene. Für alle Interessierten ist die passende Veranstaltung dabei.
Zugvogeltage:
Jedes Jahr im Oktober finden die Zugvogeltage entlang der gesamten Wattenmeer-Küste statt. Auf fast allen Inseln und in fast allen Orten entlang des Wattenmeeres finden in dieser Zeit interessante und lehrreiche Veranstaltungen statt, die Zugvögel in den Fokus setzen.
Die Zugvogeltage finden 2026 vom 10.10. bis inkl. 18.10. statt.
Auf Juist findet während der Zugvogeltage immer ein abwechslungsreiches und interessantes Programm für Erwachsene und Kinder statt, das vom Team des Nationalpark-Haus organisiert wird.
Alle Informationen zu den Zugvogeltagen und das vollständige Programm finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist, juist.de: https://www.juist.de/erleben/wattenmeer/zugvogeltage-auf-juist
Über Juist:
Juist ist eine autofreie und gezeitenabhängige Nordseeinsel mitten im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Die Insel ist ab Norddeich mit der Fähre innerhalb von ca. 90 Minuten Fahrtzeit in der Regel einmal am Tag bei ausreichend hohem Wasserstand zu erreichen. Der naturbelassene Strand und das faszinierende Wattenmeer begeistern Gäste. Auch für Zugvögel ist Juist ein wichtiges Revier, machen sie doch hier einen Zwischenstopp auf ihrem Weg vom Norden in den Süden.
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Julia Findeisen
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