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Juist: Von Frühaufstehern, Langstreckenfliegern und Flugkünstlern

Zugvogeltage von 10.10. bis 18.10.2026 auf Juist begeistern mit vielseitigem Programm

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Die Zugvogeltage auf Juist begeistern vom 10.10. bis 18.10.2026 mit einem breiten Programm. Teilnehmer erfahren, was Vogelflug und Tee gemeinsam haben, ob Vögel Frühaufsteher sind und was Menschen von Gänsen lernen können.

Vom 10.10. bis 18.10.2026 wird die Insel Juist zur Bühne für Vogelbeobachtung: Im Rahmen der Zugvogeltage stellen die Nationalpark-Häuser am Niedersächsischen Wattenmeer ein breites Programm rund um Flugkünstler, Reisevögel und Langstreckenflieger zusammen.

Die Veranstaltungen der Zugvogeltage richten sich hierbei explizit an Menschen, die noch nie mit Ornithologie zu tun hatten, an Kinder, Familien und Fortgeschrittene. Für alle Interessierten ist die passende Veranstaltung dabei.

Zugvogeltage:

Jedes Jahr im Oktober finden die Zugvogeltage entlang der gesamten Wattenmeer-Küste statt. Auf fast allen Inseln und in fast allen Orten entlang des Wattenmeeres finden in dieser Zeit interessante und lehrreiche Veranstaltungen statt, die Zugvögel in den Fokus setzen.

Die Zugvogeltage finden 2026 vom 10.10. bis inkl. 18.10. statt.

Auf Juist findet während der Zugvogeltage immer ein abwechslungsreiches und interessantes Programm für Erwachsene und Kinder statt, das vom Team des Nationalpark-Haus organisiert wird.

Alle Informationen zu den Zugvogeltagen und das vollständige Programm finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist, juist.de: https://www.juist.de/erleben/wattenmeer/zugvogeltage-auf-juist

Über Juist: 

Juist ist eine autofreie und gezeitenabhängige Nordseeinsel mitten im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Die Insel ist ab Norddeich mit der Fähre innerhalb von ca. 90 Minuten Fahrtzeit in der Regel einmal am Tag bei ausreichend hohem Wasserstand zu erreichen. Der naturbelassene Strand und das faszinierende Wattenmeer begeistern Gäste. Auch für Zugvögel ist Juist ein wichtiges Revier, machen sie doch hier einen Zwischenstopp auf ihrem Weg vom Norden in den Süden.

Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Julia Findeisen 

Online Marketing und Kommunikation 

Kurverwaltung Juist 

Tel.: 04935 809 855 

E-Mail: pr@juist.de

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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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