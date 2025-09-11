Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1035287

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Frau Brigitte Hainzer +49 4421 3596811
Logo der Firma TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Juist: Von Badefrauen bis Thalasso: Juist als Spiegel der deutschen Seebädergeschichte

Bis heute prägt Juist die Kultur des Kurens und Badens an der Nordsee – und ist als eine der ostfriesischen Inseln Teil der ersten offiziell zertifizierten Thalasso-Region Europas

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Die Ursprünge der deutschen Seebäder reichen weit zurück: 1783 wandte sich Pastor Janus an den König von Preußen und legte damit den Grundstein für die deutsche Seebäderkultur. Nur wenige Jahre später entstanden die ersten Seebäder an Ost- und Nordsee, 1840 wurde auch Juist zum Seebad gegründet – zunächst mit wechselvollem Erfolg. Während das Seebad 1858 wegen ausbleibender Gäste geschlossen wurde, folgte 1866 die Neugründung und der Beginn einer kontinuierlichen Entwicklung.

Zeitstrahl der Seebädergeschichte Juists:

·1840: Inselvogt Meine eröffnet mit Unterstützung des Amtsassessors Fastenau das erste Seebad auf Juist.

·1873: Bau des ersten Warmbadehauses, 1899 Neubau (heute: „Altes Warmbad“).

·1900: Bereits 3.451 Kurgäste besuchen Juist.

·1939: Der Zweite Weltkrieg lähmt den Kurbetrieb.

·1958: Über 40.000 Kurgäste jährlich.

·1976–1989: Bau des „Haus des Kurgastes“, Erweiterung von Hallenbad und Kurmittelabteilung.

·2007–2013: Modernisierung TöwerVital, Neubau der Sauna.

·2014: Juist wird zertifiziertes Thalasso-Nordseeheilbad – Teil der ersten offiziell anerkannten Thalasso-Region Europas.

Heute noch erlebbare Aspekte der Seebädergeschichte auf Juist:

Zeitzeugen dieser Geschichte prägen das Bild der Insel: Straßennamen wie „Damenpfad“ und „Herrenpad“ erinnern an die getrennten Badeplätze früherer Zeiten, Skulpturen wie die „Badefrau“ oder der „Strandlooper“ verweisen auf die Tradition.

Heute sind zahlreiche Betriebe auf Juist Teil dieser langen Tradition: Badekuren sind möglich, verschiedene Indikationen werden behandelt und moderne Wellness- und Thalasso-Angebote schlagen die Brücke zwischen Geschichte und Gegenwart.

Alle Informationen zur Geschichte des Seebads Juist finden sich auf der Website des Juister Inselmuseums: https://inselmuseum-juist.de/chronik/

Alle Informationen zu heutigen Angeboten im Geiste des Seebäderwesens finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist: https://www.juist.de/gesundheit/wellness

Über Juist: 

Die gezeitenabhängige, autofreie Nordseeinsel Juist vereint heute die Pionierzeit der Seebäder mit modernen Gesundheits- und Wohlfühlangeboten. Damit ist das Töwerland nicht nur eine Oase der Erholung, sondern auch ein lebendiges Stück Kulturgeschichte an der Nordsee.

Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Kurverwaltung Juist
Strandstr. 5
26571 Juist

Tel.: +49 (0)4935 809855
jfindeisen@juist.de

Website Promotion

Website Promotion

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.