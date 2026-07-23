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Juist: Strandbeine gegen Inselherzen

„Juist kickt! – Das Inselspiel“ bringt Gäste und Insulaner durch Sportsgeist und Fairness zusammen

(lifePR) (Juist, )
Am Mittwoch, 29.07.2026, findet auf dem Sportplatz Dünenkessel auf Juist das Event „Juist kickt! – Das Inselspiel“ statt, bei dem Mannschaften aus Insulanern und Gästen aufeinandertreffen. Zuschauer können kostenfrei mitfiebern und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm erleben. Im Mittelpunkt stehen sportlicher Wettkampf, Fairness und das gemeinsame Erlebnis.

Unter dem Titel „Juist kickt! – Das Inselspiel“ treten zwei Mannschaften gegeneinander an: Strandbeine und Inselherzen, beide werden charakterisiert durch die enge Beziehung zu Juist und die Liebe zum Fußball.

Am Mittwoch, den 29. Juli 2026, wird der Sportplatz Dünenkessel auf Juist zum Treffpunkt für Sportbegeisterte und Inselgäste. Unter dem Motto „Juist kickt! – Das Inselspiel“ treten zwei Mannschaften gegeneinander an: Eine Gäste-Mannschaft gegen eine Auswahl des TSV Juist.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen nicht nur sportliche Leistungen, sondern vor allem Fairness, Respekt und das gemeinsame Erlebnis. Das Inselspiel versteht sich bewusst als Begegnungsformat, das Gäste und Einheimische zusammenbringt, ohne übertriebenen Ehrgeiz, sondern mit Fokus auf Gemeinschaft und Spaß am Spiel.

Die Insel Juist freut sich darauf, mit dem Inselspiel an eine langjährige, geliebte Tradition anzuknüpfen, bei der zweimal im Sommer Gäste und Insulaner gegeneinander Fußball gespielt haben. „Dieses Mal wird’s etwas professioneller zugehen“, verrät Thomas Vodde, Veranstaltungsleiter bei der Kurverwaltung Juist. „Mit der Sportagentur Profits konnten wir einen Partner gewinnen, der schon seit vielen Jahren das FußballCamp auf Juist anbietet und mit Ex-Profispieler Tommy Reichenberger einen echten Star an Bord hat. Tommy Reichenberger wird ebenfalls als Coach beim Inselspiel aushelfen.“

Programm bei „Juist kickt! – Das Inselspiel“

Der sportliche Abend beginnt um 17:30 Uhr mit einem Jugendspiel zwischen Inseljugend und Gästejugend. Um 19:00 Uhr folgt die Erwachsenenpartie zwischen Gästen und Insulanern.

Die Teilnahme als Spieler kostet 12 €, inklusive personalisiertem Trikot beträgt der Preis 65 €.

Der Eintritt für Zuschauer ist kostenfrei.

Neben spannenden Spielen erwartet die Besucher ein vielfältiges Rahmenprogramm, zum Beispiel mit einer Radaranlage zum Schuss-Speed-Messen, einem Spielmobil für Kinder sowie weiteren Aktionen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Getränke und Grillgut können vor Ort erworben werden.

Alle Informationen zu „Juist kickt! – Das Inselspiel“ finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist, juist.de: https://www.juist.de/erleben/veranstaltung/detail/juist-kickt-das-inselspiel

Über Juist: 

Juist, auch bekannt als „Töwerland“ (deutsch: „Zauberland“), ist eine autofreie und gezeitenabhängige Nordseeinsel, die für Ruhe, Natur und Gemeinschaft steht. Wege werden zu Fuß, mit dem Fahrrad oder per Pferdekutsche zurückgelegt. Zahlreiche Gäste kommen seit Generationen auf die Insel und verspüren eine starke emotionale Verbindung zu Juist. Genau dieser besondere Inselcharakter macht Veranstaltungen wie „Juist kickt! – Das Inselspiel“ so typisch für die Insel: Hier steht nicht das Gewinnen im Vordergrund, sondern das Miteinander. Der Sportplatz Dünenkessel wird dabei zum Ort, an dem Insulaner und Gäste auf Augenhöhe zusammenkommen.

Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Julia Findeisen 
Online Marketing und Kommunikation 
Kurverwaltung Juist 
Tel.: 04935 809 855 
E-Mail: pr@juist.de

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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