Juist: Podcast trifft Buch: Juister Podcast über Buchliebe, Krimis und Inselkultur
Juister Buchhändler Thomas Koch spricht darüber, wie Lesen, Schreiben und Krimis die Insel prägen
Die Episode „Ein neues Kapitel“ beleuchtet nicht nur die Leidenschaft für Literatur, sondern zeigt, wie der Buchhändler Thomas Koch über Jahrzehnte die Inselkultur geprägt hat und Juist als Ort für Lese‑ und Krimiliebhaber etablierte.
Die Buchhandlung Koch ist ein fester Bestandteil des Juister Lebens und ein Treffpunkt für Leser aller Genres. Doch: Vor allem Krimifans sind bei der Buchhandlung Koch an der richtigen Adresse, denn Thomas Koch zeichnet sich durch seine besondere Expertise im Bereich Krimis aus.
Ein internationales Aushängeschild seiner Arbeit ist das Krimifestival „Tatort Töwerland“, das Koch über zwei Jahrzehnte auf Juist organisiert hat und das international bekannte Autoren anzieht. Die Veranstaltung hat sich zu einem Format entwickelt, das durch seine Nähe zu den Schriftstellerinnen und Schriftstellern sowie durch einzigartige Lesungen und Begegnungen besticht.
Im Juister Podcast „SandBankLiebe“ spricht Thomas Koch nicht nur über Bücher, sondern auch über sein persönliches Verhältnis zur Insel, die besondere Rolle der Buchhandlung als Ort der analogen Begegnung in Zeiten digitaler Konkurrenz und darüber, wie Juist durch Geschichten lebendig bleibt.
Die Episode „Ein neues Kapitel“ und alle weiteren Episoden des Juister Podcasts sind auf allen gängigen Streaming-Plattformen sowie auf der Website des Podcast zu finden:
https://seezeichen.juist.de/podcast/thomas-koch-buchliebe/
Über Juist:
Juist ist mehr als nur ein Urlaubsziel: Die 17 Kilometer lange Nordseeinsel steht für Natur, Weite und Gastfreundschaft sowie für ein lebendiges kulturelles Leben. Orte wie die Buchhandlung Koch tragen dazu bei, dass Juist nicht nur als Naturparadies, sondern auch als kulturelle Heimat wahrgenommen wird. In einer Zeit, in der digitale Medien dominieren, zeigt dieser Podcast, wie wichtig analoge Orte des Austauschs und der Lesekultur nach wie vor sind.
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Kurverwaltung Juist
Strandstr. 5
26571 Juist