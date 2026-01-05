Juist: Neujahrsschwimmen 2026 auf Juist begeistert Rekordzahl an Teilnehmern
Trotz winterlich-stürmischer Bedingungen: Neujahrsschwimmen 2026 auf Juist ein voller Erfolg
Um 11:50 Uhr machten sich die Badegäste gemeinsam vom TöwerVital Meerwasser-Erlebnisbad auf den Weg zum Strand. Nach einer kurzen Ansprache von Bürgermeister Dr. Tjark Goerges fiel um 12:00 Uhr der offizielle Startschuss für das traditionelle Anbaden. Die Teilnehmer liefen gemeinsam in die Nordsee. Die Teilnehmer genossen das Neujahrsschwimmen sichtlich und ließen sich auch von Wind und Winterkälte nicht abschrecken.
Im Anschluss stand das Aufwärmen im Mittelpunkt: Am TöwerVital wurden Glühwein und alkoholfreier Punsch ausgeschenkt, dazu erhielten die Teilnehmenden eigens gestaltete Erinnerungstassen. Zudem ging es für zahlreiche Teilnehmer im Anschluss ins Schwimmbad und in die Sauna, um sich nach diesem frischen Start ins Jahr 2026 aufzuwärmen.
Direkt am ersten Tag des noch frischen Jahres verzeichnete Juist damit einen Rekord: Zum Neujahrsschwimmen hatten sich offiziell 622 Menschen angemeldet. Ein beeindruckender Wert, wie auch Veranstaltungsleiter Thomas Vodde findet: „Jedes Jahr melden sich immer mehr Menschen zu unserem Neujahrsschwimmen an. Dass wir auch dieses Jahr wieder unseren eigenen Rekord aus dem letzten Jahr gebrochen haben, macht mich wirklich stolz.“
Bürgermeister Dr. Tjark Goerges zog ebenfalls ein positives Fazit: „Auch dieses Jahr war unser Neujahrsschwimmen ein voller Erfolg. Die Teilnehmer kamen aus dem Grinsen kaum raus. Das müssen diese Glückshormone sein.“
Die Kurverwaltung möchte sich zudem noch herzlich bei allen Helfern bedanken, die dieses Event erst möglich gemacht haben.
Über Juist:
Das Neujahrsschwimmen ist fester Bestandteil des Juister Veranstaltungskalenders und steht exemplarisch für den besonderen Charakter der autofreien Insel. Juist lebt im Rhythmus der Gezeiten und der Natur. Die Insel pflegt Traditionen, die Gemeinschaft stiften und Gäste wie Einheimische gleichermaßen verbinden. Gerade im Winter zeigt sich die Insel von ihrer ursprünglichen Seite und ist rau, ehrlich und herzlich. Veranstaltungen wie das Juister Neujahrsschwimmen verbinden Menschen und erlauben es ihnen, über den eigenen Schatten zu springen und Neues zu wagen.
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
