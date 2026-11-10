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Juist: Neue Geschichten, neue Perspektiven und jede Menge Töwerland

Über Inselmenschen und das Lebensgefühl am Meer: Neue Ausgabe des Juister Urlaubsmagazins macht Lust aufs Lesen

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Die Kurverwaltung Juist präsentiert die neue Ausgabe des Juister Urlaubsmagazins. Auf über 80 Seiten nimmt die Publikation Leser mit auf eine Entdeckungsreise durch die Inselwelt und erzählt von den Menschen, Orten und Besonderheiten, die Juist ausmachen. Das Magazin ist seit Mitte Oktober in den Tourist-Informationen auf Juist kostenfrei erhältlich.

Frischer Lesestoff vom Töwerland: Die neue Ausgabe des Juister Urlaubsmagazins ist erschienen. Mit Geschichten, Einblicken und Inspirationen lädt die Publikation dazu ein, Juist aus unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen und erzählt von der Natur der Nordseeinsel bis zu den Menschen, die sie prägen.

Das Urlaubsmagazin ist mehr als eine klassische Informationsbroschüre. Es erzählt Geschichten von Juist, macht Besonderheiten sichtbar und vermittelt einen Eindruck davon, was die Insel für viele Menschen zu einem ganz besonderen Ort macht. Ob als Einstimmung auf den nächsten Urlaub, als Lektüre für entspannte Stunden am Strand oder als Erinnerung an vergangene Inselmomente: Das Urlaubsmagazin „Freundschaft fürs Leben“ begleitet Juist-Fans über den Aufenthalt hinaus.

Im Mittelpunkt der neuen Ausgabe steht das Oberthema „Gezeiten“. Die Leser dürfen sich auf viele Geschichten rund um die Besonderheiten der Insel freuen, so auch darüber, wie das Leben eines Insulaners aussieht und wie der Takt der Gezeiten die Gesundheit beeinflusst.

Mit der neuen Ausgabe setzt die Kurverwaltung auf eine Publikation, die Informationen mit Geschichten verbindet und die Insel nicht nur als Reiseziel, sondern als Lebensraum mit eigenem Charakter präsentiert.

„In der mittlerweile fünften Ausgabe des Juister Urlaubsmagazins dreht sich alles um die Gezeiten, die die Gäste und Insulaner durchs Leben begleiten“, so Julia Findeisen von der Kurverwaltung, die die Texte für das Urlaubsmagazin formuliert hat.

Gedruckte Exemplare liegen kostenfrei in den Tourist-Informationen bereit. Als digitale Version zum Download ist das Juister Urlaubsmagazin auf juist.de, der Website der Kurverwaltung Juist, zu finden: https://www.juist.de/reiseservice/beratung/prospekte

Über Juist: 

Die autofreie Nordseeinsel Juist steht für weite Strände, Dünen, das Wattenmeer und einen entschleunigten Lebensrhythmus. Zugleich sind es die Geschichten der Menschen und die vielen kleinen Besonderheiten des Insellebens, die Juist unverwechselbar machen. Das Urlaubsmagazin bringt diese Facetten zusammen und zeigt, wie aus einem Urlaub auf Juist für viele Menschen eine langjährige Verbindung zur Insel wird.

Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Kurverwaltung Juist
Strandstr. 5
26571 Juist

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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