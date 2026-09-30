Juist: Natur pur, Geschichtserlebnisse und mehr
Oktober-Feiertage an der Nordsee verbringen
Kurzzusammenfassung:
Ein Kurztrip nach Juist lohnt sich zu jeder Zeit. Rund um die Feiertage im Oktober bietet die Insel erneut ein abwechslungsreiches Programm, das Gästen jeden Alters spannende Einblicke in die Natur und Historie des Eilands vermittelt.
Gleich zwei Feiertage sorgen im Oktober für einen mehr als geeigneten Anlass, um an die Nordsee zu fahren. Der Tag der Deutschen Einheit und der Reformationstag in einigen Bundesländern sowie Allerheiligen in anderen Bundesländern sind in der Regel besucherstarke Zeiten an der Nordsee. In diesem Jahr aber fallen beide Feiertage auf einen Samstag.
„Wir haben auf Juist in diesem Jahr wieder tolle Events am Start. Die Gäste können zu den Feiertagen im Oktober die Insel von ihrer ruhigeren Seite erleben“, so Thomas Vodde, Leiter Marketing und Veranstaltungen bei der Kurverwaltung Juist, „Wir haben für Kinder, Erwachsene und alle anderen Menschen wieder viel Spannendes geplant“.
Tag der Deutschen Einheit – 03.10.2026
Wer pünktlich zum Tag der Deutschen Einheit nach Juist reist, erlebt gleich drei verschiedene kostenfreie Kunstausstellungen auf der Insel. „Tage am Meer“ und „Mein Meer und Meer“ bieten Aquarell-Bilder. Bei „Die Poesie der gekreuzten Fäden“ wird Textilweberei ausgestellt.
Wer es lieber sportlich angehen lassen möchte, findet am Donnerstag, 01.10., mit der Aquagymnastik „Aquanudel & Co.“ ein geeignetes Programm. Auch Wattwanderungen werden selbstverständlich angeboten.
Geschichtsfans werden sich bei den Gästeführungen „Sommerfrische“ und „Auf alten Pfaden …. Juist anno 1906“ am Donnerstagnachmittag und Freitagnachmittag wohlfühlen.
Naturkundlich Interessierte erleben die Kutschfahrt „Ausflug in den wilden Juister Westen“, die Nachtwanderung im Wäldchen und das Kreativ-Angebot „Nature Journaling“.
Reformationstag, 31.10.2026, & Allerheiligen, 01.11.2026
Rund um den Reformationstag werden ebenfalls spannende Angebote gemacht: Die Kunstausstellungen „Tage am Meer“ und „Mein Meer und mehr“ entführen Gäste in die Welt der Kreativität. Bei Wattwanderung und Aquagymnastik kommen Sportfans ganz auf ihre Kosten.
Kinder erleben beim Kindertheater die Geschichte von Juliane, der Wattschnecke, oder Hein, dem Einsiedlerkrebs, spielen als Familie Bingo oder sind bei der Nachtwanderung mit Spielen und Geschichten unterwegs.
Wer die Natur liebt, wird bei der Ranger-Safari aufs Billriff staunen, bei der naturkundlichen Kutschfahrt in den Westen der Insel viel Neues lernen oder beim „Wattlabor“ neue Erkenntnisse entdecken.
Beim unkonventionellen Solopiano-Konzert mit Hauke Ströh wird der Abend dann entsprechend zelebriert.
Alle Informationen zu den Veranstaltungen auf Juist finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist, juist.de, im digitalen Veranstaltungskalender: https://www.juist.de/auf-der-insel/veranstaltungen/veranstaltungskalender
Über Juist:
Die Nordseeinsel Juist ist 17 km lang, aber nur ca. 500 m breit und besticht mit ihrer abwechslungsreichen Natur. Die Insel befindet sich mitten im Nationalpark Wattenmeer vor der Niedersächsischen Nordseeküste und ist durch ihre Gezeitenabhängigkeit nur bei ausreichend hohem Wasserstand mit dem Schiff zu erreichen. Juist ist zudem autofrei, sodass Waren mit der Pferdekutsche oder dem Lastenrad transportiert werden.
Juist möchte seinen Gästen ganzjährig abwechslungsreiche Events bieten, um die Schönheit der Insel auch in der Nebensaison erlebbar zu machen.
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Julia Findeisen
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