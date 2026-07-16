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Juist: Magie, Artistik und funkelnde Kinderaugen

Zirkus Trumpf gastiert auf Juist und bringt im Sommer 2026 Clownerie, Akrobatik und Mitmach-Unterhaltung auf die Insel

(lifePR) (Juist, )
Der „Zirkus Trumpf“ bringt im Sommer 2026 ein buntes Familienprogramm nach Juist – mit mitreißender Artistik, humorvollen Einlagen und vielen Mitmachaktionen für Groß und Klein. Die Circus-Show gastiert mehrere Wochen auf Juist und verbindet klassische Zirkusmomente mit moderner Familienunterhaltung.

Manege frei für einen Sommer voller Staunen: Der beliebte Zirkus Trumpf gastiert vom 16. Juli bis zum 09. August 2026 auf der Nordseeinsel Juist und lädt Familien zu abwechslungsreichen Circus-Abenden ein. Auf der Wiese beim Feuerwehrgerätehaus erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Artistik, Jonglage, Clownerie, einer Piraten-Show, Hula-Hoop-Performances und beeindruckender Handstandakrobatik. Nach der Show sorgt eine Kinderdisco mit beliebten Figuren wie Stitch, Sally und Chase von Paw Patrol für zusätzliche Unterhaltung.

Der Familienzirkus verbindet klassische Circus-Elemente mit modernen Mitmachformaten und richtet sich gezielt an Familien mit Kindern. Im Mittelpunkt stehen gemeinsames Erleben, Lachen und Staunen. Gerade während der Sommerferien erweitert die Veranstaltung das familienfreundliche Freizeitangebot auf Juist um ein wetterunabhängiges Abendprogramm für Groß und Klein. Der Zirkus versteht sich dabei als zeitgemäße Form traditioneller Unterhaltung und tourt regelmäßig durch verschiedene Ferienregionen.

Vorstellungen finden täglich um 19:00 Uhr statt, samstags zusätzlich um 13:00 Uhr. Tickets sind ausschließlich vor Ort erhältlich und kosten 10 € für Kinder und 15 € für Erwachsene.

Alle Informationen zum Inselzirkus auf Juist finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist, juist.de: https://www.juist.de/erleben/veranstaltung/detail/zirkus-trumpf-das-familien-sommer-event

Über Juist: 

Die autofreie Nordseeinsel Juist steht für entschleunigten Familienurlaub zwischen Wattenmeer und Nordsee. Der 17 Kilometer lange Sandstrand, kurze Wege und ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm machen die Insel für Familien attraktiv. Vor allem in den Sommermonaten sorgen Open-Air-Events, Kinderprogramme und kulturelle Veranstaltungen dafür, dass Naturerlebnis und Freizeitspaß auf besondere Weise miteinander verbunden werden.

Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Julia Findeisen
Online Marketing und Kommunikation
Kurverwaltung Juist
Tel.: 04935 809 855
E-Mail: pr@juist.deStory teilen:

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Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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