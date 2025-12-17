Juist: Last-Minute-Auszeit auf der Nordseeinsel – Jetzt den Winter auf Juist entdecken
Mit der Last-Minute-Börse wird die Buchung der winterlichen Auszeit auf Juist noch leichter
Winterurlaub auf Juist
In der Winterzeit ist Juist eine Oase der Ruhe und ein Ort, an dem die Naturgewalten so deutlich spürbar sind, wie es an wenigen Orten der Welt noch der Fall ist. Strandspaziergänge im Sturm und gemütliche Auszeiten in kleinen Cafés oder Teestuben mit typischem Ostfriesen-Tee machen die Winterzeit auf Juist zu einem Hort der Gemütlichkeit.
Highlights in der Winterzeit auf der Nordseeinsel Juist sind:
- Der Lebendige Adventskalender (01.12. – 24.12.) – Jeden Tag veranstaltet ein Verein oder eine Institution von der Insel eine kleine Aktion für alle Menschen auf der Insel, zum Beispiel weihnachtliche Lesungen oder Konzerte.
- Der Kleine Winterzauber (12.12. – 03.01.) – Der Juister Weihnachtsmarkt lockt mit stimmungsvoller Atmosphäre, leckeren Getränken und Snacks, jeweils von freitags bis sonntags an den Adventswochenenden ab 12.12. sowie zwischen den Jahren und nach Neujahr täglich. An allen Tagen finden abends Live-Konzerte statt. Zusätzlich wird 2025 erstmalig Eistockschießen angeboten (gegen Spende an die Juist-Stiftung).
- Das Neujahrsschwimmen am 01.01. – Das traditionelle Anbaden auf Juist ist Mutprobe, Erfrischung, Abhärtung und Tradition zugleich. Beim Neujahrsschwimmen stürzen sich die Mutigen in die Nordsee und begrüßen so das Neue Jahr.
Alle Informationen zum Programm auf Juist im Winter finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist: https://www.juist.de/erleben/winter
Last-Minute-Börse Juist
„Mit der Last-Minute-Börse steigern wir die Vielfalt und Flexibilität für unsere Gäste und stärken gleichzeitig unsere Gastgeberinnen und Gastgeber“, erklärt Benita Martin, Teamleiterin der Unterkunftsvermittlung bei der Kurverwaltung Juist. „Wir haben den Wunsch unserer Gäste und Gastgebenden zugleich gehört: ein Portal, das kurzfristige Buchung möglich macht. Dass die Börse genutzt wird, zeigt, dass wir diesen Wunsch erfüllen.“
Die Last-Minute-Börse ist kostenfrei nutzbar: Nach Anmeldung erhalten Interessierte per E-Mail oder WhatsApp neue Inserate direkt zugeschickt. Ob für den spontanen Wochenendtrip oder den längeren Winteraufenthalt: Die Plattform ergänzt die klassischen Buchungskanäle der Unterkunftsvermittlung per E-Mail, persönlich und Telefon und macht den Aufenthalt auf Juist unkomplizierter, transparenter und kurzfristiger planbar.
Die Last-Minute-Börse ist selbstverständlich ganzjährig nutzbar.
Die Anmeldung und Nutzung der Juister Last-Minute-Börse ist kostenfrei: https://lastminute.juist.de/
Über Juist:
Juist, das „Töwerland“, wie die Insel liebevoll genannt wird, ist ein Rückzugsort, der mehr bietet als Strand und Meer: Im Winter entfaltet Juist eine besondere Magie. Fernab vom Sommertrubel kann man auf Juist unberührte Natur, weitläufige menschenleere Strände und das ruhige Wattenmeer erleben.
Die Insel ist autofrei: Statt Motorengeräuschen hört man hier das Klappern von Pferdehufen und das Rauschen des Meeres.
Zwar bieten einige Betriebe im Winter verkürzte Öffnungszeiten, aber: „Langweilig wird dir auch nicht auf der schönsten Sandbank der Welt!“.
Juist ist damit der ideale Ort für alle, die Entschleunigung, Naturverbundenheit und ein Stück Lebensqualität suchen. Mit der Last-Minute-Börse kann die erholsame Winterauszeit nun auch spontan gebucht werden.
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
