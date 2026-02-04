Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1050307

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Tourismus-Agentur Nordsee GmbH +49 4421 3596811
Logo der Firma TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Juist: „Kiek-Huus“ transportiert die Juister Historie ins Heute

Neue Attraktion auf Juist verbindet interaktive Erlebnisse und historische Einblicke

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Am Montag, den 26. Januar 2026, um 14:30 Uhr wurde auf dem Juister Kurplatz das neue „Kiek-Huus“ feierlich eröffnet. Der interaktive Aufsteller zeigt 14 historische Fotografien der Insel – darunter den Kurplatz und den alten Bahnhof – und vermittelt so auf spielerische Weise die Geschichte von Juist.

Das Projekt entstand im Rahmen einer schulischen Projektarbeit der Kaufleute für Tourismus und Freizeit des 3. Lehrjahres der Conerus Schule in Norden und wurde in Kooperation mit der Kurverwaltung Juist, der Inselgemeinde und dem Inselmuseum umgesetzt.

Das Azubi-Projekt-Team entwickelte das Kiek-Huus eigenständig: Gehäuse aus Holz, Schindeln und Schalung, Innenleben aus Kunststoffplatten mit Lichtsystem, Linsen und Magnetfotos wurden hierfür genutzt. Der Bauhof Juist setzte die Wünsche des Teams schnell und kreativ um und machte den Aufsteller zu einem einmaligen Erlebnis für Groß und Klein. Das Besondere: Die Motive im Kiek-Huus können durch die magnetischen Halterungen flexibel ausgetauscht werden. So ist das Kiek-Huus auch einen zweiten oder dritten Besuch wert.

Das Kiek-Huus verbindet historische Bildung, Erlebnis und Tourismus: Damit bietet es sowohl Gästen als auch Einheimischen die Möglichkeit, die Inselgeschichte auf eine interaktive und interessante Weise zu entdecken. 

Über Juist: 

Juist lebt von seinen Traditionen, der Natur und der Nähe zwischen Inselbewohnern und Gästen. Mit dem Kiek-Huus entsteht auf dem Juister Kurplatz ein neuer Ort, der Vergangenheit und Gegenwart erlebbar macht und die Geschichten der Insel auf innovative, aber zugleich einfach und niederschwellige Art vermittelt.

Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Julia Findeisen 

Online Marketing und Kommunikation 

Kurverwaltung Juist 

Tel.: 04935 809 855 

E-Mail: pr@juist.de

Website Promotion

Website Promotion

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.