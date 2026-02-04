Juist: „Kiek-Huus“ transportiert die Juister Historie ins Heute
Neue Attraktion auf Juist verbindet interaktive Erlebnisse und historische Einblicke
Das Projekt entstand im Rahmen einer schulischen Projektarbeit der Kaufleute für Tourismus und Freizeit des 3. Lehrjahres der Conerus Schule in Norden und wurde in Kooperation mit der Kurverwaltung Juist, der Inselgemeinde und dem Inselmuseum umgesetzt.
Das Azubi-Projekt-Team entwickelte das Kiek-Huus eigenständig: Gehäuse aus Holz, Schindeln und Schalung, Innenleben aus Kunststoffplatten mit Lichtsystem, Linsen und Magnetfotos wurden hierfür genutzt. Der Bauhof Juist setzte die Wünsche des Teams schnell und kreativ um und machte den Aufsteller zu einem einmaligen Erlebnis für Groß und Klein. Das Besondere: Die Motive im Kiek-Huus können durch die magnetischen Halterungen flexibel ausgetauscht werden. So ist das Kiek-Huus auch einen zweiten oder dritten Besuch wert.
Das Kiek-Huus verbindet historische Bildung, Erlebnis und Tourismus: Damit bietet es sowohl Gästen als auch Einheimischen die Möglichkeit, die Inselgeschichte auf eine interaktive und interessante Weise zu entdecken.
Über Juist:
Juist lebt von seinen Traditionen, der Natur und der Nähe zwischen Inselbewohnern und Gästen. Mit dem Kiek-Huus entsteht auf dem Juister Kurplatz ein neuer Ort, der Vergangenheit und Gegenwart erlebbar macht und die Geschichten der Insel auf innovative, aber zugleich einfach und niederschwellige Art vermittelt.
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
