Juist: Juist macht Urlaub für alle möglich
Tourist-Information Juist mit Zertifikat Reisen für Alle ausgezeichnet
Auch die Tourist-Information im Rathaus und am Hafen auf Juist freuten sich, bei der Verleihungsveranstaltung in Hannover als einer von gut 80 Teilnehmenden mit dem Zertifikat Reisen für Alle ausgezeichnet zu werden.
„Das Zertifikat Reisen für Alle ist eine Auszeichnung, auf die wir sehr stolz sind, denn uns liegen die Bedürfnisse aller unserer Gäste am Herzen – von Menschen mit Behinderung, mobilitätseingeschränkten Personen, älteren Menschen bis zu Familien, die mit ihren Kindern reisen. Dank der Zertifizierung wissen unsere Besucher nun sofort, dass wir uns für barrierefreies Reisen einsetzen“, so Benita Martin, Teamleitung der ausgezeichneten Tourist-Informationen im Rathaus und am Hafen auf Juist. Die beiden Juister Tourist-Informationen sind damit zwei von über 430 niedersächsischen Betrieben, die mit ihrem Engagement für barrierefreies Reisen die Zertifizierung erreichen konnten.
So haben die Tourist-Informationen auf Juist in Kooperation mit der Juist-Stiftung solarbetriebene Strandrollstühle angeschafft. Auch rollstuhlgerechte sanitäre Anlagen auf der Insel gehören zum Engagement der Juister Tourist-Informationen.
Reisen für Alle:
Seit 2015 beteiligt sich die TourismusMarketing Niedersachsen GmbH (TMN) am bundesweit einheitlichen Kennzeichnungs- und Zertifizierungssystem Reisen für Alle. Das Reisen für Alle-Logo schafft Transparenz für Reisende und signalisiert, dass ein Betrieb Barrierefreiheit bieten kann.
Dieses System ermöglicht die Erfassung der gesamten barrierefreien Servicekette (Recherche, Tourist-Information, Anreise, Gastronomien, Geschäfte, Unterkünfte). In Niedersachsen wurden bereits über 430 Betriebe überprüft und zertifiziert. Die beiden Juister Tourist-Informationen im Rathaus und am Hafen gehören dazu.
Über das Reiseland-Portal der TourismusMarketing Niedersachsen können sich Interessierte informieren: https://www.reiseland-niedersachsen.de/info-service/reisen-fuer-alle
Über Juist:
Die autofreie und gezeitenabhängige Nordseeinsel Juist zeigt, dass Barrierefreiheit allen zugutekommt. Sie macht die Insel nicht nur für Menschen mit besonderen Bedürfnissen erlebbar, sondern steigert insgesamt die Aufenthaltsqualität. Damit steht das Töwerland für ein Reiseangebot, das Vielfalt willkommen heißt und niemanden ausschließt. Dennoch arbeitet Juist daran, weitere Angebote zur Mobilität und zur verbesserten Barrierearmut zu erschließen.
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
