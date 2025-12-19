Kontakt
Juist: „Juist hat meinem Leben eine neue Richtung gegeben“

Jannik Brunke im Juister Podcast „SandBankLiebe“ über 17 km Strand, die das Leben prägen

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Eine Insel, die das Leben prägt: In der ersten Folge des Juister Podcasts „SandBankLiebe“ spricht Jannik Brunke, Singer-Songwriter mit Jusiter Wurzeln, darüber, wie sein Leben durch die Insel beeinflusst wurde.

Podcast-Episode „17 km“ – Urlaubshymne und prägende Momente

In „Wer oder was soll ich sein?“ erzählt Sänger und Songwriter Jannik Brunke von seinen Anfängen im Musikgeschäft, vom ersten Plattenvertrag mit 18 Jahren, von Hits in den Radiocharts und von ausverkauften Tourneen. Zugleich blickt er auf seine Kindheit zurück, die er zu großen Teilen auf der Nordseeinsel Juist verbrachte, wo seine Großeltern ein Haus besitzen und ein Fotogeschäft betrieben.

Der Titelsong des Podcast, „17 Kilometer“, stammt ebenfalls von Brunke und ist eine Ode an das schmale, lange Eiland.

Jannik Brunke zeigt, wie „das Töwerland“ („Zauberland“) seinen Lebensweg beeinflusst hat – vom Kind auf der Insel bis zum Künstler mit eigener Musik. Damit spricht die Folge sowohl Fans von Juist als auch Musikinteressierte an.

Juister Podcast „SandBankLiebe“ mit Sandra Lüpkes

Im Podcast „SandBankLiebe“ nimmt Juister Inselkind, Bestseller-Autorin und Podcast-Host Sandra Lüpkes ihre Hörer mit auf persönliche Lebenswege, die von der Insel geprägt wurden.

Der Podcast weckt Aufmerksamkeit für die Insel als Ort der Veränderung: „Juist hat meinem Leben eine neue Richtung gegeben“, formuliert Sandra Lüpkes den Leitgedanken des Juister Podcasts.

Die Insel Juist wird in dieser Reihe nicht nur als Urlaubsziel dargestellt, sondern als Lebens- und Erfahrungsraum mit Kraft- und Veränderungspotenzial.

Der Podcast kann kostenfrei auf allen gängigen Streaming-Portalen angehört und abonniert werden. Hintergrundinformationen finden sich auf der Website des Podcast „SandBankLiebe“: https://seezeichen.juist.de/podcast-sandbankliebe/  

Über Juist: 

Juist – das „Töwerland“, wie die ostfriesische Insel auch genannt wird – ist ein Ort, an dem die Zeit ein wenig langsamer vergeht. Zwischen Dünen, Watt und Meer entsteht eine besondere Ruhe, die vielen Menschen neue Perspektiven eröffnet. Autos gibt es hier nicht, stattdessen prägen Pferdekutschen, Lastenräder, Wind und Wellen den Rhythmus des Alltags. Diese entschleunigte Atmosphäre macht Juist nicht nur zu einem Sehnsuchtsort für Urlauber, sondern auch zu einem Ort der Inspiration und des Neubeginns.

Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/

