Juist: Juist feiert die Liebe: Treffen Juister Hochzeitspaare 2025 voller Emotionen

Auf Juist getraute Ehepaare erleben bewegendes Wiedersehen am Strand der Nordseeinsel

Das inzwischen vierte Treffen Juister Hochzeitspaare am 6. September 2025 auf Juist vereinte neun Paare zu einem bewegenden Wiedersehen mit Zeremonie am Strand, historischen Einblicken und festlichem Abschluss. Ein letztes Treffen ist für Samstag, 04. September 2027, geplant.

Treffen Juister Hochzeitspaare 2025

Das Hochzeitstreffen am 6. September 2025 wurde für neun Paare zu einem Tag voller Erinnerungen und Emotionen.

Nach der Begrüßung im Alten Warmbad und gemeinsamen Paar- sowie Gruppenfotos führte eine historische Tour mit Jens Heyken, Leiter des Nationalpark-Hauses, durch den Ortskern. Anschließend stärkte man sich bei einem Mittagssnack im erst dieses Jahr eröffneten Restaurant „MeerZeit by Sendil‘s“, bevor das große Ehegelöbnis am Juister Strand bei strahlendem Wetter zum Höhepunkt wurde.

Mit Fotosession, Umtrunk, einem festlichen Abendessen im Restaurant „Velero“ und einem heiteren Hochzeitsquiz fand der Tag seinen stimmungsvollen Abschluss.

Besonders ergreifend war hierbei für Initiator und Juister Standesbeamten Ingo Steinkrauß die emotionale Zeremonie am Strand, die ihm selbst sowie allen Paaren lange in Erinnerung bleiben wird.

Als Zeichen der Verbundenheit erhielt der Juister Standesbeamte Ingo Steinkrauß ein Erinnerungsplakat mit den Unterschriften und Dankesworten aller Teilnehmenden, das künftig in seinem Büro einen Ehrenplatz finden wird. Es symbolisiert für ihn, dass Juist nicht nur ein Ort für unvergessliche Hochzeiten ist, sondern auch für bleibende Begegnungen.

Treffen Juister Hochzeitspaare 2027:

Ein letztes großes Wiedersehen ist bereits geplant: Das fünfte und damit auch voraussichtlich letzte Treffen Juister Hochzeitspaare soll am Samstag, 4. September 2027, stattfinden. Die Anmeldung ist bereits per E-Mail an Ingo Steinkrauß ingo9999@t-online.de möglich. 

Alle Informationen zum Heiraten auf Juist sowie allen zugehörigen Informationen finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist: https://www.juist.de/juisturlaub-buchen/planungsguide-juist/heiraten

Über Juist: 

Juist ist ein Sehnsuchtsort für Paare, die nach einem außergewöhnlichen Rahmen für ihre Hochzeit suchen. Der 17 km lange Strand, die unberührte Natur und das einzigartige Inselflair schaffen eine Kulisse, die romantische Zeremonien ermöglicht. Standesamtliche Trauung am Strand, kirchliche Feier oder symbolisches Ehegelöbnis: Auf Juist verbinden sich persönliche Geschichten mit der Magie der Nordsee.

Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/

Kurverwaltung Juist
Strandstr. 5
26571 Juist

Tel.: +49 (0)4935 809855
jfindeisen@juist.de

 

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

