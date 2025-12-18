Juist: Innere Einkehr, Zeit für sich selbst und das kostbare Gut der Ruhe
„Deine Zeit“: Ein Wintererlebnis der besonderen Art auf der Nordseeinsel Juist
„Deine Zeit“ – Programm auf Juist im ersten Halbjahr 2026
Mo., 05., - Mi., 07.01.2026:
Coaching Kickstart ins Neue Jahr
Ein Seminar mit Coaching-Elementen, das sich darum dreht, wie man Vorsätze fürs neue Jahr fasst und diese auch durchzuhalten sind. Kursleiterin Laura Knill bezieht Aspekte der Visualisierung und Manifestation in dieses Coaching ein, bei dem Teilnehmer ihre individuellen Ziele festlegen und Strategien entwickeln.
Di., 13., – Fr., 16.01.2026:
Meditationswoche
Die zweite Ausgabe der Meditationswoche auf Juist bietet ein individualisiertes Angebot für Anfänger und Fortgeschrittene im Bereich der Meditation an. Hierbei werden verschiedene Bereiche der Meditation fokussiert, wie das Zusammenspiel aus Bewegung und Meditation sowie Sonnenaufgänge und Meditation.
Diese Veranstaltungen finden im Rahmen der Meditationswoche statt:
· Praxiskurs „Meditation für Einsteiger*innen“
· Praxiskurs „Bewegte Meditation“
· Gehmeditation „Silent Sunrise“
· Vortrag „Meditation und Wissenschaft“
· Praxiskurs „Meditation und Intuition“
Fr., 06., - So., 08.02.2026:
Ukulele Workshop
In diesem Workshop vermittelt Kursleiterin Astrid Hauke die Grundlagen des Instruments Ukulele, das als leicht zu erlernen gilt. Auf Juist können sich Teilnehmer ungestört und fokussiert auf das Erlernen eines neuen Instrumentes konzentrieren.
Mo., 16., - Freitag, 21.03.2026:
Hinter den Kulissen-Führung
Gemeinsam mit Veranstaltungsleiter Thomas Vodde von der Kurverwaltung Juist lernen die Teilnehmer Juist von einer ganz neuen Seite kennen. Gemeinsam mit Vertretern verschiedener wichtiger Infrastruktur-Betreiber und Interessensgruppen erleben die Teilnehmer Orte auf der Insel, die die Öffentlichkeit sonst nicht zu sehen bekommt.
Di., 17., - Fr., 20.03.2026:
Elemente malen
In diesem Workshop erkunden die Teilnehmer gemeinsam mit Kursleiterin Julia Nierade am Vormittag die Kraft der Elemente und malen basierend auf den Eigenschaften der Elemente Erde, Feuer, Wasser und Luft. Am Nachmittag erleben die Teilnehmer ein thematisch passendes Gesundheitsangebot (Thalasso-Spaziergang, Saunaaufguss, Barfuß-Erlebnisse am Meer und Atemübungen).
Alle Angebote im Rahmen von „Deine Zeit“ sind online über die Website der Kurverwaltung Juist buchbar: https://www.juist.de/erleben/winter/deine-zeit
Über Juist:
„Deine Zeit“ bedeutet, die Nordseeinsel Juist in ihrer ruhigen Winterpracht zu erleben und sich auf eine Reise zu sich selbst zu begeben. Abseits der üblichen Touristenströme, inmitten der Natur und in einer authentischen Inselatmosphäre erwartet Gäste eine ganze besondere Atmosphäre. Wer sich für eine Winterauszeit auf Juist entscheidet, entscheidet sich für Ruhe, Erholung und unvergessliche Erlebnisse.
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Julia Findeisen
Online Marketing und Kommunikation
Kurverwaltung Juist
Tel.: 04935 809 855
E-Mail: pr@juist.de