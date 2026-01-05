Juist: Events, die das Verhalten positiv beeinflussen
Nordseeinsel Juist lässt Event-Highlights 2025 Revue passieren und setzt den Fokus auf Natur und denkwürdige Erlebnisse
„Wir bemerken, dass es eine große Nachfrage an Events gibt, die man so nur auf Juist erleben kann. Die Gäste sehnen sich nach Erlebnissen, die echt und pur sind.“, so Thomas Vodde, Veranstaltungsleiter bei der Kurverwaltung Juist. „Wir möchten gerne kleine Veranstaltungen anbieten, die die Menschen noch lange in Erinnerung halten und bei denen sie im besten Fall ins Nachdenken oder ins Handeln kommen. Wir möchten Events schaffen, die langfristig einen Einfluss auf unsere Gäste haben und die ihr Verhalten im Positiven beeinflusst.“
Das waren die Event-Highlights 2025 auf Juist:
April:
07.04.: Premiere Theater des Heimatvereins Juist e.V. – „Ein Dorfpolizist in Not“
15.04.: Kräuterwanderung
28.04.: Gesundheitswoche mit zahlreichen Kursen zur Steigerung der körperlichen Gesundheit
Mai:
29. – 31.05.: Premiere des Juistivals als Nachfolger des Juister Musikfestivals mit Konzerten aller Art
Juni:
14. & 15.06.: Regionale Genusstage mit Verköstigung und Vorträgen zum Thema Nachhaltigkeit und wie Genuss und Lebensmittel umweltschonender konsumiert werden können
Juli:
19.07.: Familienfest mit Konzerten von Volker Rosin und den Groove Guys sowie mit Spiel- und Erlebnisprogramm durch die Spielefeuerwehr
30.07.: Konzert auf Platt mit der Band Wattenläufer
August:
06.08.: Gemeinsames Baden und Vortrag mit Wigald Boning zum täglichen Baden
25.08.: Straßenkunstfestival „Inselzauber“ mit Feuershow, Artistik und Tanz
Oktober:
10. & 11.10.: Krimifestival – Dernière der Veranstaltung unter Thomas Koch
22.10.: Interaktive Kinderzaubershow mit Fabian Rabe
Events mit mehreren Terminen:
Mai bis September:
Lesungen mit namhaften Autoren zum Jubiläum der Buchhandlung Koch mit Alexandra Kui, Peter Godazgar, Anne Prettin, Klaus Modick, Sandra Lüpkes, David Safier, Judith Merchant und Katharina Herzog
Mai bis August:
„Hut ab! – Ein Abend für unsere Gäste“ mit verschiedenen Auftritten der Juister Vereine mit Trachten- und Volkstanz, Theater-Gruppe, Musikzug der Feuerwehr und mehr
Juni bis August:
Kinderuni „Nachhaltig Leben“ mit Aktionen für Kinder mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz sowie Naturerlebnissen
Ab 14.07 und ab 04.08.:
Zauberworkshop für Kinder mit Bodo Becker für mehr Selbstbewusstsein und neue Erlebnisse
Ab 21.07 und ab 18.08.:
Piratenwoche für Kinder und Jugendliche auf dem Januspark mit interaktiven Angeboten aller Art, Schatzsuche und Boot Camp
Ab 01.12.:
Lebendiger Adventskalender mit einem täglichen „Türchen“, das von einem Verein oder einer Institution auf der Insel veranstaltet wird und sich immer an dem Grundgedanken der Geselligkeit orientiert, beispielsweise eine Lesung mit Punsch oder eine winterliche Führung durch das Juister Wäldchen
Ab 12.12.:
Kleiner Winterzauber (als kleiner, aber feiner Open-Air-Adventsmarkt) auf dem Kurplatz mit Live-Musik von Jonas Green, Gerrit Akkermann, Helge Plavenieks, Andy Siefkes, Josef Barnickel und weiteren
Alle Informationen zu Veranstaltungen auf Juist finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist: https://www.juist.de/auf-der-insel/veranstaltungen/veranstaltungskalender
Über Juist:
Die Nordseeinsel Juist ist eine gezeitenabhängige und autofreie Insel inmitten des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer. Die Insel ist per Fähre in der Regel nur einmal am Tag vom Hafen Nordeich-Mole aus erreichbar (Fahrtzeit: ca. 90 Minuten). Juist verzeichnet ca. 60 bis 80 % Stammgäste, die mitunter seit Generationen auf die Insel fahren. Viele Gäste schätzen primär die familiäre Atmosphäre und die enge Verbindung der Insel zur Natur.
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
