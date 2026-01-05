Kontakt
Juist: Events, die das Verhalten positiv beeinflussen

Nordseeinsel Juist lässt Event-Highlights 2025 Revue passieren und setzt den Fokus auf Natur und denkwürdige Erlebnisse

Die Nordseeinsel Juist präsentiert sich mit seinen Veranstaltungen basierend auf den Kernwerten der Insel: Gemeinschaft, Natur, Authentizität und kleine, aber fundamentale Erlebnisse. Es geht primär darum, neue Erlebnisse zu schaffen, die es so nur auf Juist gibt, statt auf große Event-Formate zu setzen.

„Wir bemerken, dass es eine große Nachfrage an Events gibt, die man so nur auf Juist erleben kann. Die Gäste sehnen sich nach Erlebnissen, die echt und pur sind.“, so Thomas Vodde, Veranstaltungsleiter bei der Kurverwaltung Juist. „Wir möchten gerne kleine Veranstaltungen anbieten, die die Menschen noch lange in Erinnerung halten und bei denen sie im besten Fall ins Nachdenken oder ins Handeln kommen. Wir möchten Events schaffen, die langfristig einen Einfluss auf unsere Gäste haben und die ihr Verhalten im Positiven beeinflusst.“

Das waren die Event-Highlights 2025 auf Juist:

April:
07.04.: Premiere Theater des Heimatvereins Juist e.V. – „Ein Dorfpolizist in Not“
15.04.: Kräuterwanderung
28.04.: Gesundheitswoche mit zahlreichen Kursen zur Steigerung der körperlichen Gesundheit

Mai:
29. – 31.05.: Premiere des Juistivals als Nachfolger des Juister Musikfestivals mit Konzerten aller Art

Juni:
14. & 15.06.: Regionale Genusstage mit Verköstigung und Vorträgen zum Thema Nachhaltigkeit und wie Genuss und Lebensmittel umweltschonender konsumiert werden können

Juli:
19.07.: Familienfest mit Konzerten von Volker Rosin und den Groove Guys sowie mit Spiel- und Erlebnisprogramm durch die Spielefeuerwehr
30.07.: Konzert auf Platt mit der Band Wattenläufer

August:
06.08.: Gemeinsames Baden und Vortrag mit Wigald Boning zum täglichen Baden
25.08.: Straßenkunstfestival „Inselzauber“ mit Feuershow, Artistik und Tanz

Oktober:
10. & 11.10.: Krimifestival – Dernière der Veranstaltung unter Thomas Koch
22.10.: Interaktive Kinderzaubershow mit Fabian Rabe

Events mit mehreren Terminen:

Mai bis September:
Lesungen mit namhaften Autoren zum Jubiläum der Buchhandlung Koch mit Alexandra Kui, Peter Godazgar, Anne Prettin, Klaus Modick, Sandra Lüpkes, David Safier, Judith Merchant und Katharina Herzog

Mai bis August:
Hut ab! – Ein Abend für unsere Gäste“ mit verschiedenen Auftritten der Juister Vereine mit Trachten- und Volkstanz, Theater-Gruppe, Musikzug der Feuerwehr und mehr

Juni bis August:
Kinderuni „Nachhaltig Leben“ mit Aktionen für Kinder mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz sowie Naturerlebnissen

Ab 14.07 und ab 04.08.:
Zauberworkshop für Kinder mit Bodo Becker für mehr Selbstbewusstsein und neue Erlebnisse

Ab 21.07 und ab 18.08.:
Piratenwoche für Kinder und Jugendliche auf dem Januspark mit interaktiven Angeboten aller Art, Schatzsuche und Boot Camp

Ab 01.12.:
Lebendiger Adventskalender mit einem täglichen „Türchen“, das von einem Verein oder einer Institution auf der Insel veranstaltet wird und sich immer an dem Grundgedanken der Geselligkeit orientiert, beispielsweise eine Lesung mit Punsch oder eine winterliche Führung durch das Juister Wäldchen

Ab 12.12.:
Kleiner Winterzauber (als kleiner, aber feiner Open-Air-Adventsmarkt) auf dem Kurplatz mit Live-Musik von Jonas Green, Gerrit Akkermann, Helge Plavenieks, Andy Siefkes, Josef Barnickel und weiteren

Alle Informationen zu Veranstaltungen auf Juist finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist: https://www.juist.de/auf-der-insel/veranstaltungen/veranstaltungskalender

Über Juist: 

Die Nordseeinsel Juist ist eine gezeitenabhängige und autofreie Insel inmitten des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer. Die Insel ist per Fähre in der Regel nur einmal am Tag vom Hafen Nordeich-Mole aus erreichbar (Fahrtzeit: ca. 90 Minuten). Juist verzeichnet ca. 60 bis 80 % Stammgäste, die mitunter seit Generationen auf die Insel fahren. Viele Gäste schätzen primär die familiäre Atmosphäre und die enge Verbindung der Insel zur Natur.

Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/

