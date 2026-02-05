Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1050497

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Tourismus-Agentur Nordsee GmbH +49 4421 3596811
Logo der Firma TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Juist: Erst der Kopf, dann die Zehenspitzen: Vom Bad in der kalten Nordsee

Natürliche Heilkräfte des Meeres: Juister Klima-Therapie als ganzheitlicher Gesundheitsbooster

(lifePR) (Juist, )
Gut für Haut, Blutgefäße, Stoffwechsel, Muskulatur Atemvolumen und die Stimmung: Die Juister Klima-Therapie ist ein Alleskönner. Durch die klimatischen Bedingungen an der Nordsee und das Nordsee-Reizklima getragen, wird im Rahmen der Juister Klima-Therapie eine Woche lang gemeinsam in der Gruppe der Kältereiz überwunden. Beginnend mit dem Luftbad und endend im Seebad stellen sich die Teilnehmer bewusst den Kräften der Natur.

Ablauf der Juister Klima-Therapie

Die Juister Klima-Therapie findet immer von montags bis inkl. samstags statt. Beginnend mit dem Thalasso-Spaziergang „Juister Seeklima – Einfach reizend“ am Montag um 15:00 Uhr, werden während der Klima-Therapie Atemübungen vermittelt und Informationen über Thalasso geteilt.

Von dienstags bis inkl. samstags trifft sich die Gruppe um 08:00 Uhr morgens: Unter fachkundiger Leitung erfolgt eine schrittweise Gewöhnung an das Reizklima der Nordsee, bis ein Bad im Meer als Ziel der Klima-Therapie erlebt wird.

Termine der Juister Klima-Therapie 2026

Auf Juist wird die Klima-Therapie in der Regel in der Vor- und Nachsaison angeboten, nicht aber im tiefsten Winter, da die Klima-Therapie einen sanften Ansatz wählt, statt wie beispielsweise Eisbaden auf einmal viel vom Körper zu fordern.

Das sind die geplanten Termine der Juister Klima-Therapie 2026:
  • 09.03. - 14.03.
  • 23.03. - 28.03.
  • 20.04. - 25.04.
  • 21.09. - 26.09.
  • 05.10. - 10.10.
  • 19.10. - 24.10.
Alle Informationen zur Juister Klima-Therapie sowie Buchungsmöglichkeiten und natürlich Termine finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist, juist.de: https://www.juist.de/gesundheit/thalasso-heilklima/thalasso-therapie

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Julia Findeisen
Online Marketing und Kommunikation
Kurverwaltung Juist
Tel.: 04935 809 855
E-Mail: pr@juist.de

 

Website Promotion

Website Promotion

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.