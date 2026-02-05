Juist: Erst der Kopf, dann die Zehenspitzen: Vom Bad in der kalten Nordsee

Ablauf der Juister Klima-Therapie
Die Juister Klima-Therapie findet immer von montags bis inkl. samstags statt. Beginnend mit dem Thalasso-Spaziergang „Juister Seeklima – Einfach reizend“ am Montag um 15:00 Uhr, werden während der Klima-Therapie Atemübungen vermittelt und Informationen über Thalasso geteilt.
Von dienstags bis inkl. samstags trifft sich die Gruppe um 08:00 Uhr morgens: Unter fachkundiger Leitung erfolgt eine schrittweise Gewöhnung an das Reizklima der Nordsee, bis ein Bad im Meer als Ziel der Klima-Therapie erlebt wird.
Termine der Juister Klima-Therapie 2026
Auf Juist wird die Klima-Therapie in der Regel in der Vor- und Nachsaison angeboten, nicht aber im tiefsten Winter, da die Klima-Therapie einen sanften Ansatz wählt, statt wie beispielsweise Eisbaden auf einmal viel vom Körper zu fordern.
Das sind die geplanten Termine der Juister Klima-Therapie 2026:
- 09.03. - 14.03.
- 23.03. - 28.03.
- 20.04. - 25.04.
- 21.09. - 26.09.
- 05.10. - 10.10.
- 19.10. - 24.10.
