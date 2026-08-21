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Juist: Eine ganze Welt zwischen Ebbe und Flut

Viel mehr als „nur“ Wattwanderungen: Das Wattenmeer, ein einzigartiger Lebensraum

(lifePR) (Juist, )
Das Wattenmeer zählt zu den außergewöhnlichsten Naturräumen Europas und beherbergt eine beeindruckende Artenvielfalt. Auf Juist können Gäste diesen besonderen Lebensraum bei verschiedenen Wattwanderungen unmittelbar erleben, so in Stille, besonders intensiv oder als Familie. Dabei stehen Naturverständnis, Umweltbildung und das bewusste Erleben des UNESCO-Weltnaturerbes im Mittelpunkt.

Das Wattenmeer ist einer der bedeutendsten Naturräume Europas – und zugleich ein erstaunlich vielfältiges Ökosystem. Mit einer Fläche von mehr als einer Million Fußballfeldern umfasst es zwar lediglich rund 0,03 % der Gesamtfläche Deutschlands, dennoch finden sich hier etwa 25 % aller Pflanzen- und rund 20 % aller Tierarten des Landes.

Small Five – Die Botschafter des Wattenmeeres

Auf Juist wird dieses einzigartige Naturerbe auf besondere Weise erlebbar. Verschiedene Wattwanderungen laden dazu ein, den Meeresboden zwischen Ebbe und Flut zu entdecken und die faszinierenden Bewohner des Watts kennenzulernen.

Im Mittelpunkt stehen dabei häufig die sogenannten „Small Five“, auch als die kleinen Botschafter des Wattenmeeres angesehen werden. Die „Small Five“ zeigen dabei exemplarisch, wie eng Tier, Natur und Mensch im Wattenmeer verbunden sind.

Zu den „Small Five“ gehören:

-       der Wattwurm, dessen typische Sandhäufchen vielerorts im Watt sichtbar sind. Er frisst Sand, filtert daraus Nährstoffe und scheidet den gereinigten Sand anschließend wieder aus.

-       die Herzmuschel, die eine wichtige Rolle im Ökosystem spielt. Als natürliches „Klärwerk“ filtert sie Wasser und kann sich mithilfe ihres Grabfußes tief im Boden eingraben.

-       die Strandkrabbe, die wiederum als typischer Allesfresser des Watts gilt. Sie ist vielen Gästen durch ihre am Strand gefundenen Panzer bekannt.

-       die kleine Wattschnecke, die maßgeblich zur Bildung des Schlickwatts beiträgt. Sie  bewegt sich mithilfe der Wellen erstaunlich schnell fort und ist damit wohl die schnellste Schnecke der Welt.

-       die Nordseegarnele, die regional auch „Granat“ genannt wird. Sie wird bis zu 9,5 Zentimeter lang.

Besondere Wattwanderungen auf Juist:

Um diese faszinierende Tier- und Pflanzenwelt erlebbar zu machen, bietet Juist unterschiedliche Wattwanderungen für verschiedene Altersgruppen und Interessen an. Das Angebot reicht vom einstündigen „Schnupper-Watt“ für alle Altersgruppen über klassische Wattwanderungen bis hin zum zweistündigen „Spaziergang auf dem Meeresgrund“ für Kinder ab acht Jahren und Erwachsene.

Besonders intensiv wird das Naturerlebnis bei der Führung „Stille im Watt“. Hier erleben Erwachsene das Watt zunächst schweigend und bewusst mit allen Sinnen, bevor die Eindrücke im zweiten Teil fachlich eingeordnet werden.

Bei schlechtem Wetter kann man das Wattenmeer mit seiner Tier- und Pflanzenwelt im Nationalpark-Haus erleben. Der Eintritt ist kostenfrei, über Spenden freut sich das Team des Nationalpark-Hauses, um den Erhalt und den Ausbau all ihrer Angebote zu finanzieren.

Alle Informationen zum Wattwandern im Weltnaturerbe Wattenmeer auf Juist finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist, juist.de: https://www.juist.de/erleben/wattenmeer/wattwandern

Über Juist: 

Die Nordseeinsel Juist liegt eingebettet im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer und bietet direkten Zugang zu einem der faszinierendsten Naturgebiete der Welt. Das Zusammenspiel aus Ebbe und Flut prägt nicht nur die Landschaft der Insel, sondern auch das Bewusstsein für Natur- und Umweltschutz. Juist versteht sich dabei als Ort, an dem Natur nicht nur betrachtet, sondern bewusst erlebt und verstanden werden kann.

Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Kurverwaltung Juist 
Julia Findeisen 
Online Marketing und Kommunikation 
Tel.: 04935 809 855 
E-Mail: pr@juist.de

 

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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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