Juist: „Eine Insel liest ein Buch“ – Premierenausgabe auf Juist

„Juist liest ein Buch“ – Literarisches Veranstaltungsformat auf der Nordseeinsel
Mit dem neuen Veranstaltungsformat „Eine Insel liest ein Buch“ startet auf Juist im April 2026 eine Literaturwoche, die Teilnehmer ganz nah an die Entstehungsgeschichte eines Buches bringt.
Vom 20. bis 24. April 2026 können Gäste nicht nur den frisch erschienenen Roman „Ein Ort, der bleibt“ von Sandra Lüpkes lesen, sondern auch an vielfältigen begleitenden Veranstaltungen teilnehmen:
- Feier zum Welttag des Buches mit Vorstellung der Lieblingsbücher einiger Insulaner
- Werkstattgespräch mit Autorin und Lektorin
- Konzert mit zum Buch passender Musik
- Lesung „Ein Ort, der bleibt“ mit Meet & Greet sowie Abschlussgetränk
„Eine Insel liest ein Buch“ ist die erste Ausgabe der deutschlandweit bekannten Literaturkampagne „Eine Stadt liest ein Buch“ auf einer Insel. Die Kurverwaltung Juist möchte „Juist liest ein Buch“ zu einem jährlichen Event machen, das jedes Jahr mit einem neuen Schriftsteller lockt.
Tickets für die erste Ausgabe der Literaturwoche „Juist liest ein Buch“ sind ab sofort verfügbar, weitere Informationen und Anmeldung auf der Website der Kurverwaltung Juist, juist.de:
https://www.juist.de/erleben/veranstaltung/detail/eine-insel-liest-ein-buch-literaturwoche-auf-juist
Über Juist:
Juist, die autofreie, 17 km lange, aber nur ca. 500 m breite Nordseeinsel im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer, kombiniert Natur, Ruhe und Kultur auf einzigartige Weise. Mit dem Format „Juist liest ein Buch“ stärkt die Insel ihre Position als Ort der Fantasie, der Literatur und des bewussten Erlebens. Auf Juist genießen Gäste das Meer, die Insel und die Geschichten in aller Ruhe.
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Kurverwaltung Juist
Strandstr. 5
26571 Juist