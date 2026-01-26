Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1049259

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Frau Brigitte Hainzer +49 4421 3596811
Logo der Firma TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Juist: „Eine Insel liest ein Buch“ – Premierenausgabe auf Juist

Literatur-Event im April 2026 bietet Lesefreude, Begegnungen und kulturelle Highlights auf der Nordseeinsel Juist

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Was macht einen perfekten Urlaub aus? Natur, Ruhe, neue Begegnungen. Für Bestseller-Autorin und Juister Inselkind Sandra Lüpkes gehört noch eines unbedingt zu einem gelungenen Urlaub: ein gutes Buch.

„Juist liest ein Buch“ – Literarisches Veranstaltungsformat auf der Nordseeinsel

Mit dem neuen Veranstaltungsformat „Eine Insel liest ein Buch“ startet auf Juist im April 2026 eine Literaturwoche, die Teilnehmer ganz nah an die Entstehungsgeschichte eines Buches bringt.

Vom 20. bis 24. April 2026 können Gäste nicht nur den frisch erschienenen Roman „Ein Ort, der bleibt“ von Sandra Lüpkes lesen, sondern auch an vielfältigen begleitenden Veranstaltungen teilnehmen:
  • Feier zum Welttag des Buches mit Vorstellung der Lieblingsbücher einiger Insulaner
  • Werkstattgespräch mit Autorin und Lektorin
  • Konzert mit zum Buch passender Musik
  • Lesung „Ein Ort, der bleibt“ mit Meet & Greet sowie Abschlussgetränk
Beim Auftakt am Montag, den 20. April, erhalten die Teilnehmenden neben dem Buch unter anderem auch Lesezeichen, Knabberzeug und Notizbüchlein, damit die Woche des Lesens komfortabel und inspirierend gestaltet werden kann.

„Eine Insel liest ein Buch“ ist die erste Ausgabe der deutschlandweit bekannten Literaturkampagne „Eine Stadt liest ein Buch“ auf einer Insel. Die Kurverwaltung Juist möchte „Juist liest ein Buch“ zu einem jährlichen Event machen, das jedes Jahr mit einem neuen Schriftsteller lockt.

Tickets für die erste Ausgabe der Literaturwoche „Juist liest ein Buch“ sind ab sofort verfügbar, weitere Informationen und Anmeldung auf der Website der Kurverwaltung Juist, juist.de:
https://www.juist.de/erleben/veranstaltung/detail/eine-insel-liest-ein-buch-literaturwoche-auf-juist

Über Juist: 

Juist, die autofreie, 17 km lange, aber nur ca. 500 m breite Nordseeinsel im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer, kombiniert Natur, Ruhe und Kultur auf einzigartige Weise. Mit dem Format „Juist liest ein Buch“ stärkt die Insel ihre Position als Ort der Fantasie, der Literatur und des bewussten Erlebens. Auf Juist genießen Gäste das Meer, die Insel und die Geschichten in aller Ruhe.

Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Kurverwaltung Juist
Strandstr. 5
26571 Juist

Website Promotion

Website Promotion

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.