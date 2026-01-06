Kontakt
Juist: Auf einen Schnack mit dem Töwerland Juist

Einladung zum Gespräch mit der Nordseeinsel Juist auf der ITB 2026

Willkommen auf Juist – na ja, zumindest fast. Das Team der Kurverwaltung Juist wird auf der ITB sein und freut sich auf viele Termine mit spannenden Menschen! Sie sind Pressevertreter und wollten schon immer mal über die wohl schönste Insel der Nordsee berichten? 

Hier sind wir – und stehen genau dafür bereit! 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme, um einen gemeinsamen Termin auf der ITB am Dienstag, 03.03., oder Mittwoch, 04.03., am Niedersachsen-Stand zu vereinbaren. 

Sie kennen das: Wer sich früh meldet, erhält den favorisierten Termin. Schnell sein lohnt sich also! 

Mögliche Themen für Ihre Berichterstattung über Juist sind:
  • Bewusste Autofreiheit 
  • Gemütlichkeit, Erholung, Entschleunigung 
  • Vermeidung Lärmbelastung: Stille, Ruhe 
  • Einkehr, Innenschau, Reflexion, Manifestation
  • Naturverbundenheit, Erlebnisse in der Natur 
  • Faszination Gezeiten, Biodiversität im Wattenmeer 
  • Slow Travel: Nachhaltiges reisen, klimafreundliche Erlebnisse 
Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann kontaktieren Sie uns! Wir freuen uns auf einen Austausch mit Ihnen auf der ITB in Berlin. 

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Julia Findeisen 
Online Marketing und Kommunikation 
Kurverwaltung Juist 
Tel.: 04935 809 855 
E-Mail: jfindeisen@juist.de 

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

