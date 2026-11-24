Juist: 24 Tage, unzählige Begegnungen und viel weihnachtliche Stimmung
Tag für Tag und Türchen für Türchen: Begegnungen auf Juist, die ans Herz gehen
Auf Juist werden die Tage in der Vorweihnachtszeit nicht einfach nur gezählt, sondern gemeinsam erlebt: Beim Lebendigen Adventskalender öffnet sich vom 1. bis zum 24. Dezember 2026 jeden Tag ein neues Türchen. Dahinter verbergen sich Begegnungen, Musik, Geschichten, kreative Ideen und besondere Momente, die Insulaner und Gäste gemeinsam auf Weihnachten einstimmen.
Programm Lebendiger Adventskalender 2026 auf Juist
Den Auftakt bildet am 1. Dezember der Advent am Leuchtturm Memmertfeuer. Turmbläser begleiten den Start in die Adventszeit, während am Leuchtturm die Lichter angehen. Die Kita Schwalbennest lädt zum Bilderbuchkino ein, die Interessengemeinschaft Loog zum Adventsbasteln und der Gärtner des Bauhofs zum Gestalten von Adventsgestecken.
Musik spielt im Juister Advent eine wichtige Rolle. Am 7. Dezember tritt das Blockflöten-Orchester Juist auf. Auf dem Kurplatz erklingen am 16. Dezember festliche Blasmusikklänge vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr. Der Shanty-Chor lädt am 17. Dezember zu einem Weihnachtskonzert im Lokal „Landunter“ ein.
Am 9. Dezember treffen in der Inseltöpferei beim Angebot „Ton trifft Ton“ das Arbeiten an der Drehscheibe und musikalische Klänge der Gruppe „Pfeif drauf“ aufeinander.
Auch die jüngsten Inselbewohnerinnen und Inselbewohner kommen auf ihre Kosten: Am 6. Dezember steht ein Klassiker der Vorweihnachtszeit auf dem Programm: Der Nikolaus und Knecht Ruprecht kommen nach Juist. Der Verein „Kinner un Lü“ veranstaltet am 10. Dezember eine Winterzauber-Kinderdisco. Das Nationalpark-Haus Juist stimmt am 11. Dezember mit Glühwein, Kakao und frisch gebackenen Waffeln auf die Weihnachtszeit ein und am 22. Dezember öffnet die Inselschule ihre Türen zu einem weihnachtlichen Nachmittag.
Zu den besonderen Programmpunkten gehören die Termine des weihnachtlichen Lichter- und Diskoschwimmens im Meerwasser-Erlebnisbad im TöwerVital. An den Adventssamstagen am 5., 12. und 19. Dezember sorgen Musik, funkelnde Lichter und eine festliche Atmosphäre für ein außergewöhnliches Adventserlebnis im Wasser.
Wer lieber draußen aktiv ist, kann am 12. Dezember beim Schnupperbosseln mit Glühwein und Kinderpunsch dabei sein.
Kurz vor Heiligabend wird es besinnlich: Am 23. Dezember findet im Haus des Kurgastes eine weihnachtliche Lesung mit Glühwein, alkoholfreiem Punsch und Plätzchen statt. Den Abschluss bildet am 24. Dezember der ökumenische Weihnachtsfamiliengottesdienst mit Krippenspiel in der evangelischen Kirche.
Lebendiger Adventskalender Juist 2026
Der Lebendige Adventskalender lebt davon, dass zahlreiche Menschen und Organisationen ihre Ideen einbringen. Die Teilnahme ist zumeist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich.
So entsteht Tag für Tag ein Programm, das unterschiedliche Interessen verbindet und Begegnungen ermöglicht. Die jeweiligen Uhrzeiten, Veranstaltungsorte und weitere Hinweise sind im vollständigen Veranstaltungskalender der Kurverwaltung Juist zu finden: https://www.juist.de/auf-der-insel/veranstaltungen/veranstaltungskalender
Über Juist:
Die autofreie Nordseeinsel Juist zeigt sich im Winter von einer ruhigeren, besonders gemütlichen Seite. Strandspaziergänge, frische Nordseeluft und die Weite des Wattenmeers prägen diese Jahreszeit. Der Lebendige Adventskalender ergänzt die Naturerlebnisse um ein vielfältiges Gemeinschaftsprogramm. Er macht sichtbar, wie Vereine, Einrichtungen, Betriebe und andere engagierte Menschen die Insel mit Leben füllen und lädt Gäste dazu ein, Juist auch in der Vorweihnachtszeit kennenzulernen.
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
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