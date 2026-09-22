Juist: 124 Geschichten, die ans Herz gehen
Juist beweist mit interaktivem Soundtrack wie eng Gäste sich an die Insel gebunden fühlen
Mehr als 120 Menschen haben ihre persönliche Geschichte auf der interaktiven Inselkarte Juists hinterlassen, mit einem Ort und einem Lied verknüpft und machen diesen digitalen Ort so zu einer Austauschplattform für Menschen, die Juist lieben. Entstanden sind Geschichten, die ans Herz gehen.
Momente in den Dünen, Wind, der den Kopf leert, die eigene Hochzeit: Auf der interaktiven Soundkarte der Insel Juist haben schon mehr als 120 Menschen ihre ganz persönliche Juist-Story veröffentlicht. Es sind Geschichten von Kraft, die die Natur schenkt, von besonderen Momenten, die Menschen durch ihr gesamtes Leben begleiten, und von Erinnerungen an einen Ort, der für diese Menschen weitaus mehr ist als „nur“ ein Ort.
Die Kurverwaltung Juist schafft mit der interaktiven Soundkarte einen Ort, an dem diese emotionalen und starken Geschichten gesammelt werden. „Wir freuen uns über jeden Eintrag und wir sind stolz, dass wir als Insel so einen Einfluss auf Gäste und Insulaner haben“, so Thomas Vodde, Leitung Veranstaltungen und Marketing bei der Kurverwaltung Juist.
„Eye of the Storm“- Lied von Natalie Merchant - Eingereicht von Stefan
Warum dieses Lied? „Dieses Lied entfaltet seine magische Wirkung, wenn du es an einem stürmischen Wintertag am Strand von Juist hörst. Während der Wind um dich herum tobt und die vielen Wellen unaufhörlich gegen die Küste rollen, scheint Natalie Merchants Stille wie ein sicherer Hafen inmitten des Chaos. Es ist, als ob die Melodie die Stille im Herzen des Sturms einfängt – ein Moment des Friedens, der dich trotz des tobenden Wetters umhüllt.“
„Pacifique“ - Lied von Joja Wendt und Les McCann - Eingereicht von Ulli
Warum dieses Lied? „Sitzend auf meiner Lieblingsdüne mit dem Thermobecher frischen Kaffees in der Hand, aufs Meer oder aufs Watt schauend ober beim Lesen Joja Wendt hören: Das ist für mich der Inbegriff von Ruhe und Erholung – Am liebsten ganz früh morgens, wenn die Sonne aufgeht. Und das seit 1985.“
Wie funktioniert der Sundtrack von Juist?
Menschen greifen auf die Seite https://seezeichen.juist.de/sound zu. Sie geben ihr Lieblingslied ein, das sie mit Juist verbinden, markieren den Ort auf der digitalen Juist-Inselkarte, können ihre Geschichte dazu schreiben und zusätzlich Bilder hochladen. Die Nutzung der interaktiven Inselkarte ist kostenfrei möglich.
So wird die Liebe zu Juist geteilt.
Auch wer nur lesen und sich inspirieren lassen möchte, kann auf die Karte zugreifen und dort die vielen emotionalen Geschichten lesen, die Menschen mit Juist verbinden.
Alle Informationen finden sich auf der Inspirationsplattform „Seezeichen“ der Kurverwaltung Juist, seezeichen.juist.de: https://seezeichen.juist.de/sound
Über Juist:
Die Insel Juist kann, je nach Umfrage, bis zu 80 % Stammgäste verzeichnen, die teilweise bereits seit Generationen auf die Insel reisen, um dort ihren Urlaub zu verbringen. Diese Gäste haben eine sehr enge Verbindung zur Insel und drücken diese auch gerne nach außen aus.
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Julia Findeisen
Online Marketing und Kommunikation
Kurverwaltung Juist
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