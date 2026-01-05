Kontakt
Jubiläum: Juister Gesundheitswoche lädt zur 30. Ausgabe ein

Fit & wach im Frühling – Gesundheitsauszeit auf der autofreien Nordseeinsel Juist

Vom 12. bis 17. April 2026 dreht sich auf Juist alles um Bewegung, Entspannung und Wohlbefinden. Die inzwischen 30. Juister Gesundheitswoche bündelt die volle Power zum Gesundwerden und Gesundbleiben in einer Woche voller Yogasessions, Barfuß-Joggen, Klima-Therapie und inspirierenden Vorträgen.

Die Anmeldung erfolgt online, die Teilnehmerplätze sind limitiert. Wer sich einen Platz in einer der beliebtesten Kurskombinationen sichern möchte, sollte zeitnah buchen, da die Nachfrage erfahrungsgemäß groß ist.

Alle Informationen zur Gesundheitswoche und die Ticketbuchung finden sich auf der Website der Kurverwaltung  Juist: https://www.juist.de/gesundheit/fitness- gesundheit/gesundheitswoche/

30. Juister Gesundheitswoche

Vom 12. bis 17. April 2026 findet die bereits 30. Ausgabe der Gesundheitswoche auf Juist statt. Diese Woche richtet sich an all jene, die sich bewusst Zeit nehmen möchten, Körper und Geist in Einklang zu bringen.

Wir wollen unseren Gästen eine Woche schenken, in der das eigene Wohlbefinden im Mittelpunkt steht“, so Thomas Vodde, Veranstaltungsleiter bei der Kurverwaltung Juist. „Ob Sie Rücken-Yoga, Barfuß-Joggen oder Pilatokinese erleben möchten: Die Juister Gesundheitswoche bietet dafür den perfekten Rahmen.“

Die Gesundheitswoche bietet ein vielfältiges Programm aus Vormittags- und Nachmittagskursen sowie Rahmenprogramm mit Morgen-Qigong, Morgen-Meditation, Abschlusskonzert und thematisch passenden Vorträgen.

Für alle Teilnehmer der Gesundheitswoche besteht zudem die Möglichkeit, an einem individuellen 1:1-Coaching teilzunehmen (kostenpflichtig). Die Fokusthemen sind hierbei individuelles Laufcoaching oder physiotherapeutische oder heilpraktische Beratung.

Programm der 30. Juister Gesundheitswoche

Das Programm der Juister Gesundheitswoche teilt sich auf in Vor- und Nachmittagskurse sowie in das Rahmenprogramm mit Frühmorgen-Kursen, Vorträgen und Abschlusskonzert.

Die Teilnahme ist an nur einem oder an mehreren Kursen möglich.

Vormittagskurse: (jeweils Mo., 13.04., – Fr., 17.04., ab 10:30 Uhr)

·         Hatha-Yoga am Morgen
·         Wudang-Qigong
·         Yoga für den Rücken
·         Faszienpilates
·         Gelöst joggen
·         Klima-Therapie „Vom Luftbad zum Seebad“ (Mo. – Fr., 08:00 Uhr)

Nachmittagskurse: (jeweils Mo., 13.04., – Fr., 17.04.)

·         Brokate-Qigong, 16:00 Uhr
·         Ganzkörper-Training, 16:00 Uhr
·         Hatha-Yoga am Abend, 16:30 Uhr

Abendkurse: (jeweils, Mo., 13.04., - Fr., 17.04.)

·         Qigong am Abend, 17:15 Uhr
·         Pilatokinese, 17:15 Uhr

Rahmenprogramm:

Frühmorgenkurse, jeweils um 07:30 Uhr von Mo., 13.04., bis inkl. Fr., 17.04.2026:

·         Morgen-Meditation
·         Morgen-Qigong

Abschlusskonzert mit Pianist Josef Barnickel am Fr., 17.04.2026, ab 20:00 Uhr im Haus des Kurgaste

Über Juist: 

Juist (auch „Töwerland“, also Zauberland genannt) ist eine Insel, auf der Zeit anders vergeht. Keine Autos, stattdessen Pferdekutschen, und überall das Rauschen des Meeres und die Weite des Wattenmeers. Diese entschleunigte Atmosphäre macht Juist zur idealen Umgebung, um sich auf die Gesundheit zu besinnen und Abstand vom Alltagsstress zu gewinnen. Hier eignen sich Bewegung und Achtsamkeit besonders gut, denn zwischen Dünen und Strand entsteht Raum, um wieder in Kontakt mit sich selbst zu treten und etwas für die eigene körperliche und mentale Gesundheit zu tun.

Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

