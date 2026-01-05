Jubiläum: Juister Gesundheitswoche lädt zur 30. Ausgabe ein
Fit & wach im Frühling – Gesundheitsauszeit auf der autofreien Nordseeinsel Juist
Die Anmeldung erfolgt online, die Teilnehmerplätze sind limitiert. Wer sich einen Platz in einer der beliebtesten Kurskombinationen sichern möchte, sollte zeitnah buchen, da die Nachfrage erfahrungsgemäß groß ist.
Alle Informationen zur Gesundheitswoche und die Ticketbuchung finden sich auf der Website der Kurverwaltung Juist: https://www.juist.de/gesundheit/fitness- gesundheit/gesundheitswoche/
30. Juister Gesundheitswoche
Vom 12. bis 17. April 2026 findet die bereits 30. Ausgabe der Gesundheitswoche auf Juist statt. Diese Woche richtet sich an all jene, die sich bewusst Zeit nehmen möchten, Körper und Geist in Einklang zu bringen.
„Wir wollen unseren Gästen eine Woche schenken, in der das eigene Wohlbefinden im Mittelpunkt steht“, so Thomas Vodde, Veranstaltungsleiter bei der Kurverwaltung Juist. „Ob Sie Rücken-Yoga, Barfuß-Joggen oder Pilatokinese erleben möchten: Die Juister Gesundheitswoche bietet dafür den perfekten Rahmen.“
Die Gesundheitswoche bietet ein vielfältiges Programm aus Vormittags- und Nachmittagskursen sowie Rahmenprogramm mit Morgen-Qigong, Morgen-Meditation, Abschlusskonzert und thematisch passenden Vorträgen.
Für alle Teilnehmer der Gesundheitswoche besteht zudem die Möglichkeit, an einem individuellen 1:1-Coaching teilzunehmen (kostenpflichtig). Die Fokusthemen sind hierbei individuelles Laufcoaching oder physiotherapeutische oder heilpraktische Beratung.
Programm der 30. Juister Gesundheitswoche
Das Programm der Juister Gesundheitswoche teilt sich auf in Vor- und Nachmittagskurse sowie in das Rahmenprogramm mit Frühmorgen-Kursen, Vorträgen und Abschlusskonzert.
Die Teilnahme ist an nur einem oder an mehreren Kursen möglich.
Vormittagskurse: (jeweils Mo., 13.04., – Fr., 17.04., ab 10:30 Uhr)
· Hatha-Yoga am Morgen
· Wudang-Qigong
· Yoga für den Rücken
· Faszienpilates
· Gelöst joggen
· Klima-Therapie „Vom Luftbad zum Seebad“ (Mo. – Fr., 08:00 Uhr)
Nachmittagskurse: (jeweils Mo., 13.04., – Fr., 17.04.)
· Brokate-Qigong, 16:00 Uhr
· Ganzkörper-Training, 16:00 Uhr
· Hatha-Yoga am Abend, 16:30 Uhr
Abendkurse: (jeweils, Mo., 13.04., - Fr., 17.04.)
· Qigong am Abend, 17:15 Uhr
· Pilatokinese, 17:15 Uhr
Rahmenprogramm:
Frühmorgenkurse, jeweils um 07:30 Uhr von Mo., 13.04., bis inkl. Fr., 17.04.2026:
· Morgen-Meditation
· Morgen-Qigong
Abschlusskonzert mit Pianist Josef Barnickel am Fr., 17.04.2026, ab 20:00 Uhr im Haus des Kurgaste
Über Juist:
Juist (auch „Töwerland“, also Zauberland genannt) ist eine Insel, auf der Zeit anders vergeht. Keine Autos, stattdessen Pferdekutschen, und überall das Rauschen des Meeres und die Weite des Wattenmeers. Diese entschleunigte Atmosphäre macht Juist zur idealen Umgebung, um sich auf die Gesundheit zu besinnen und Abstand vom Alltagsstress zu gewinnen. Hier eignen sich Bewegung und Achtsamkeit besonders gut, denn zwischen Dünen und Strand entsteht Raum, um wieder in Kontakt mit sich selbst zu treten und etwas für die eigene körperliche und mentale Gesundheit zu tun.
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
Julia Findeisen
Online Marketing und Kommunikation
Kurverwaltung Juist
Tel.: 04935 809 855
E-Mail: pr@juist.de