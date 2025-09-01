Jetzt anmelden: 14. Ostfriesische Strohballen Rollmeisterschaft
Einige Mannschaften sind bereits gemeldet – wer noch dabei sein möchte, kann sich weiterhin einen Startplatz sichern. Mitmachen können alle: Einheimische, Urlaubsgäste, Firmen, Vereine oder Schulgruppen – entscheidend ist nur die Teamgröße von vier Personen. Gestartet wird in drei Kategorien: Männer-, Frauen- und Mixed-Teams. Die Teilnahme ist kostenlos.
Drei Disziplinen – ein Ziel: der Titel „Strohballen-Rollmeister 2025“. Und der will verdient sein:
Den Auftakt macht die Königsdisziplin – hier gilt es, den schweren Strohballen eine 80 Meter lange Steigung den Deich hinaufzuwuchten. Danach fordert ein Slalomparcours Feingefühl und Koordination: Jedes umgeworfene Hütchen bringt Strafsekunden. Zum Abschluss geht’s auf die Gerade – hier zählt nur noch die reine Geschwindigkeit. Klingt einfach? Ist es nicht!
Anmeldeformular und weitere Infos: www.dornum.de
