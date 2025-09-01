Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1034111

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Frau Brigitte Hainzer +49 4421 3596811
Logo der Firma TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Jetzt anmelden: 14. Ostfriesische Strohballen Rollmeisterschaft

(lifePR) (Dornumersiel, )
Am Sonntag, den 12. Oktober 2025, heißt es in Dornumersiel wieder: „An die Strohballen – fertig – los!“ Dann rollen die Teams bei der 14. Ostfriesischen Strohballen-Rollmeisterschaft um die Wette.

Einige Mannschaften sind bereits gemeldet – wer noch dabei sein möchte, kann sich weiterhin einen Startplatz sichern. Mitmachen können alle: Einheimische, Urlaubsgäste, Firmen, Vereine oder Schulgruppen – entscheidend ist nur die Teamgröße von vier Personen. Gestartet wird in drei Kategorien: Männer-, Frauen- und Mixed-Teams. Die Teilnahme ist kostenlos.

Drei Disziplinen – ein Ziel: der Titel „Strohballen-Rollmeister 2025“. Und der will verdient sein:
Den Auftakt macht die Königsdisziplin – hier gilt es, den schweren Strohballen eine 80 Meter lange Steigung den Deich hinaufzuwuchten. Danach fordert ein Slalomparcours Feingefühl und Koordination: Jedes umgeworfene Hütchen bringt Strafsekunden. Zum Abschluss geht’s auf die Gerade – hier zählt nur noch die reine Geschwindigkeit. Klingt einfach? Ist es nicht!

Anmeldeformular und weitere Infos: www.dornum.de

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Tourismus GmbH Gemeinde Dornum
Hafenstr. 3
26553 Dornum
Nordseebad Dornumersiel

Telefon: 04933 / 91110
Fax:      04933 / 911115
Email: info@dornum.de

Website Promotion

Website Promotion

TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.