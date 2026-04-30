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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH Börsenstraße 7 26382 Wilhelmshaven, Deutschland http://tano.travel
Ansprechpartner:in Tourismus-Agentur Nordsee GmbH +49 4421 3596811
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Jetzt abonnieren: Newsletter für myrate – Ihr Plus an Wissen für Gastgeber und touristische Betriebe in Butjadingen

(lifePR) (Wilhelmshaven, )
Der Tourismus-Service Butjadingen ruft alle Gastgeberinnen und Gastgeber, Betriebe und touristischen Partner zur Anmeldung für den neuen myrate-Newsletter auf. Das digitale Informationssystem myrate ist das neue zentrale Tool für aktuelle Informationen, Preissteuerung und Buchungsoptimierung in der Gemeinde.

Mit dem Newsletter bleiben Leistungsträger jederzeit bestens informiert – über wichtige Updates, neue Funktionen, Veranstaltungshinweise, saisonale Entwicklungen sowie Praxis Tipps zur Nutzung von myrate. So lassen sich Preise, Angebote und Buchungsraten optimal anpassen und die Sichtbarkeit eigener Unterkünfte auf den Buchungsplattformen verbessern.

Die Vorteile auf einen Blick:
  • Transparente Marktübersicht: Aktuelle Auslastungs- und Preisvergleiche helfen, Entscheidungen fundiert zu treffen.
  • Einfache Steuerung: Preise und Verfügbarkeiten lassen sich zentral verwalten – effizient und zeitsparend.
  • Praxisnahe Unterstützung: Der Newsletter liefert verständliche Anleitungen und News rund um den digitalen Tourismus in Butjadingen.
Alle interessierten Betriebe können sich ab sofort unkompliziert über den Tourismus-Service Butjadingen für den kostenlosen Newsletter anmelden, der im 14-tägigen Rhythmus verschickt wird.

Die Anmeldung zum Newsletter sowie zur Teilnahme an der Einführung zur Nutzung des Newsletters ist über die Website des Tourismus-Service Butjadingen möglich:
https://www.butjadingen.de/presse-business/myrate

Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:

Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG
Strandallee 61
26969 Butjadingen
Tel.-Nr.: +49 (0) 4733 / 929331
www.butjadingen.de

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TOURISMUS-AGENTUR NORDSEE GMBH

Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

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