Jetzt abonnieren: Newsletter für myrate – Ihr Plus an Wissen für Gastgeber und touristische Betriebe in Butjadingen

Mit dem Newsletter bleiben Leistungsträger jederzeit bestens informiert – über wichtige Updates, neue Funktionen, Veranstaltungshinweise, saisonale Entwicklungen sowie Praxis Tipps zur Nutzung von myrate. So lassen sich Preise, Angebote und Buchungsraten optimal anpassen und die Sichtbarkeit eigener Unterkünfte auf den Buchungsplattformen verbessern.
Die Vorteile auf einen Blick:
- Transparente Marktübersicht: Aktuelle Auslastungs- und Preisvergleiche helfen, Entscheidungen fundiert zu treffen.
- Einfache Steuerung: Preise und Verfügbarkeiten lassen sich zentral verwalten – effizient und zeitsparend.
- Praxisnahe Unterstützung: Der Newsletter liefert verständliche Anleitungen und News rund um den digitalen Tourismus in Butjadingen.
Die Anmeldung zum Newsletter sowie zur Teilnahme an der Einführung zur Nutzung des Newsletters ist über die Website des Tourismus-Service Butjadingen möglich:
https://www.butjadingen.de/presse-business/myrate
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co. KG
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