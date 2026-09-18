Goldener Oktober mit verkaufsoffenem Sonntag

Am Sonntag öffnen die rund 170 Geschäfte und Gastronomie-Betriebe in der Bremerhavener Fußgängerzone, im Columbus Shopping Center und im Mein Outlet. In Ruhe stöbern im Buchladen, neue Kleidung entdecken, spontan das passende Geschenk für den nächsten Geburtstag oder auch schon stressfrei für Weihnachten finden – der verkaufsoffene Sonntag „Goldener Oktober“ macht es möglich.Begleitet wird das Programm von mehreren Walk Acts – ein Riesenherbstzwerg und ein Glückspilz liefern tolle Fotomotive. Ein Kinderprogramm mit Bastel- und Mitmachaktionen bieten das Columbus Shopping Center und das Outlet. Erstmals dabei: das Kinder- und Familienkino mit phantastischen Geschichten. Der Eintritt dazu ist frei! Im Passage-Kino werden das Hexenmärchen „Ein Mädchen namens Willow“ (13 Uhr) und das Live-Action-Abenteuer „Drachenzähmen leicht gemacht“ (15 Uhr) gezeigt. Das Kino hat Platz für 130 Gäste, und auch die Tüte Popcorn wird den Besuchern noch spendiert. In der Fußgängerzone präsentiert sich zum „Goldenen Oktober“ das Spielmobil.Der vierte und letzte verkaufsoffene Sonntag des Jahres findet am 8. November statt. Bremerhaven feiert dann mit „Bremen 4“ das Laternenfest mit einem „Lichtermeer“.Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:H.-H.-Meier-Straße 627568 BremerhavenTelefon: +49 471 80936100E-Mail: info@erlebnis-bremerhaven.de