Gesundheitsbooster Thalasso: Die Klima-Therapie und die Kraft des Meeres auf Juist
Kaltes Meerwasser als Therapieform erleben
Ablauf der Klima-Therapie:
Die Thalasso-Klima-Therapie findet jeweils in den kälteren Jahreszeiten statt, meist von Oktober bis März. Insgesamt dauert die Klima-Therapie sechs Tage. Am ersten Tag findet ein gemeinsamer Spaziergang statt, um sich bewusst dem Nordseeklima auszusetzen und Atemübungen zu lernen.
An den fünf folgenden Tagen setzen sich die Teilnehmer zunehmend mehr der Kälte, dem Wind und dem Meer aus. Erst wird die Nordsee barfuß erlebt, dann gehen die Teilnehmer bis zu den Knien in die Wellen und so weiter. Dabei wird kontinuierlich ein Kleidungsstück mehr abgelegt, bis am sechsten und damit letzten Tag der Klima-Therapie das Bad in der Nordsee ansteht. Die Wassertemperaturen variieren natürlich, pendeln sich aber selten bei über 10°C ein.
Im Vergleich zum Eisbaden ist die Klima-Therapie sanfter und weniger anstrengend für den Körper, dennoch ein ausreichender Reiz, um merkliche gesundheitliche Verbesserungen zu erwirken.
Therapeutische Wirkungen der Klima-Therapie:
Die Klima-Therapie wirkt durch den Kältereiz und den direkten Kontakt mit Salz, Luft und Wasser. Sie hat daher viele positive Wirkungen, so beispielsweise:
- Verbesserte Durchblutung und Straffung der Haut
- Anregung des Stoffwechsels
- Training der Blutgefäße
- Stärkung der Muskulatur
- Erhöhung des Atemvolumens
Termine der Klima-Therapie auf Juist:
· 22.09. - 27.09.2025, montags: 15:00 – 16:00 Uhr, dienstags bis inkl. Samstags: 08:00 – ca. 09:00 Uhr
· 06.10. - 11.10.2025, montags: 15:00 – 16:00 Uhr, dienstags bis inkl. Samstags: 08:00 – ca. 09:00 Uhr
· 20.10. - 25.10.2025, montags: 15:00 – 16:00 Uhr, dienstags bis inkl. Samstags: 08:00 – ca. 09:00 Uhr
Die Termine für die Klima-Therapie 2026 werden voraussichtlich im Herbst 2025 festgelegt.
Alle Informationen zur Thalasso-Klima-Therapie sowie die konkreten Termine für 2025 finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/gesundheit/thalasso-heilklima/thalasso-therapie
Über Juist:
Juist ist eine autofreie Nordseeinsel mitten im Nationalpark Wattenmeer. Durch ihre Lage direkt an der Nordsee, ist die Insel Juist perfekt geeignet für Gesundheitstourismus. Auf Juist werden zahlreiche Kur- und Gesundheitsangebote gemacht. Besonders fokussiert sich das Angebot auf Thalasso-Angebote, also auf die heilsame Wirkung des Meeres (Salz, Luft, Wasser).
Weitere Informationen zur Nordseeinsel Juist finden sich auf der Website juist.de: https://www.juist.de/
Diese Pressemitteilung wird herausgegeben von unserem Partner:
Kurverwaltung Juist
Strandstr. 5
26571 Juist