Gemeinsam stark: Nordsee-Stand begeistert auf den Reisemessen in Wien und Zürich

Erstmals haben die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) aus Niedersachsen und die Nordsee-Tourismus-Service GmbH aus Schleswig-Holstein gemeinsam die gesamte deutsche Nordseeküste auf zwei bedeutenden Reisemessen präsentiert: der Ferien-Messe in Wien (16.–19. Januar) und der FESPO in Zürich (30. Januar–2. Februar). Unter dem Motto "Best of Nordseeurlaub" brachten sie das einzigartge Urlaubsgefühl der Nordsee – inklusive des faszinierenden UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer – nach Österreich und in die Schweiz.



Ein besonderes Highlight am Stand war ein auffallender Kutter, der als maritimer Hingucker diente und zahlreiche Messebesucher anlockte. Gemeinsam mit den Partnern aus der Region, der Erlebnis Bremerhaven GmbH und der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH, informierte das engagierte Messeteam über die Vielfalt des Nordsee-Urlaubs – von faszinierenden Wattwanderungen über gesunde Seeluft und Thalasso bis hin zu aktivem Radurlaub.



"Unser gemeinsamer Auftritt war eine ausgezeichnete Entscheidung. Die Nachfrage nach Urlaub an der deutschen Nordsee ist groß, und das Interesse aus Österreich und der Schweiz zeigt, dass unsere Region als Reiseziel auch im Ausland immer beliebter wird. Die Nordsee steht für Erholung, Natur und Erlebnis – und genau das haben wir authentisch vermittelt," sagt Mario Schiefelbein, Geschäftsführer der Tourismus-Agentur Nordsee GmbH.



Mit zahlreichen interessierten Gästen, ob bereits Nordsee-Fans oder Neu-Interessierten, und intensiven Beratungsgesprächen waren die Messeauftritte ein voller Erfolg. Die Nordsee-Region ist damit weiter auf Expansionskurs – und bleibt ein attraktives Ziel für Urlauber aus dem deutschsprachigen Raum. Insbesondere das Thema „Coolcation“ ist für Gäste aus Österreich und der Schweiz von großem Interesse. In südlicher Himmelsrichtung lockt sie zwar auch Italien mit Stränden und Meer, jedoch machen sich auch dort die steigenden Temperaturen bemerkbar und immer mehr Gäste suchen die Abkühlung in mäßigeren Regionen, vor allem in den Sommermonaten. Hier kann die deutsche Nordsee-Region punkten und hat sich auf den Messen als attraktive Alternative für Schweizer und Österreicher Gäste dargestellt.



Über die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH



Die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (TANO) wurde am 24.01.2022 gegründet und nahm Ende 2022 die Arbeit auf. Sie ist die flächendeckende touristische Organisation für Destinationsmanagement und -marketing an der niedersächsischen Nordseeküste. Ihre Gesellschafter sind die sieben Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.



Pressekontakt

Tourismus-Agentur Nordsee GmbH

Lisa Zeiger

Börsenstraße 7,

26382 Wilhelmshaven



presse@tano.travel,

Tel.: 04421 3596811





