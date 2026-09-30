Gemeinde Dornum: Zum Saisonabschluss dürfen die Hunde ins Becken

Die diesjährige Saison im Meerwasserfreibad Dornumersiel ist für Badegäste beendet. Ganz Schluss ist allerdings noch nicht: Am Samstag, 3. Oktober 2026, öffnet das Freibad noch einmal seine Türen – dann ausschließlich für vierbeinige Badegäste.Nach der Premiere im vergangenen Jahr lädt die Tourismus GmbH Gemeinde Dornum erneut zum Hundeschwimmen ein. Von 10:00 bis 16:00 Uhr können Hunde im Meerwasserfreibad schwimmen und planschen. Der Eintritt beträgt 0,50 Euro pro Fuß und Pfote. Die Einnahmen werden auch in diesem Jahr an die Katzenauffangstation „Aktive Tierfreunde e.V.“ gespendet.Obwohl die reguläre Freibadsaison bereits am 27. September endete, bleibt das Salzwasser im Becken bis zum Hundeschwimmen beheizt. Zum Veranstaltungstag wird es außerdem chlorfrei sein. Damit steht den Hunden beheiztes, chlorfreies Salzwasser zum Schwimmen zur Verfügung.Für die Teilnahme ist ein ausgefülltes Teilnahmeformular erforderlich. Dieses steht auf der Website der Tourismus GmbH zum Download bereit und kann ausgefüllt zum Hundeschwimmen mitgebracht werden. Alternativ kann das Formular auch direkt vor Ort ausgefüllt werden.Zusätzlich ist die Badeordnung für das Hundeschwimmen zu beachten. Teilnahmeformular und Badeordnung sind auf der Website der Tourismus GmbH auf der Seite des Meerwasserfreibads zu finden.Tourismus GmbH Gemeinde DornumHafenstr. 3Nordseebad Dornumersiel