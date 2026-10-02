Gemeind Dornum: In Dornumersiel wird wieder gerollt: 15. Ostfriesische Strohballen-Rollmeisterschaft

Wenn am Sonntag, den 11. Oktober, wieder schwere Strohballen über den Deich gerollt werden, steht in Dornumersiel eine besondere Ausgabe der Ostfriesischen Strohballen-Rollmeisterschaft an: Der außergewöhnliche Wettkampf findet in diesem Jahr bereits zum 15. Mal statt. Seit vielen Jahren gehören dabei Kraft, Technik, Teamwork und jede Menge Spaß fest zusammen.Männer-, Frauen- und Mixed-Teams treten auch bei der Jubiläumsausgabe auf dem Freibadparkplatz in Dornumersiel in drei Disziplinen gegeneinander an: Deichhochrollen, Slalom und Gerade Strecke.Die Veranstaltung beginnt um 12 Uhr, bevor gegen 13 Uhr die Wettkämpfe mit der Königsdisziplin, dem Deichhochrollen, starten. Dabei müssen die vierköpfigen Teams einen rund 200 Kilogramm schweren Strohballen über eine 80 Meter lange Strecke bis auf die Deichkrone rollen. Gegen 14.15 Uhr geht es mit dem Slalomparcours weiter, bei dem neben Kraft vor allem Technik und Feingefühl gefragt sind. Ab etwa 15.30 Uhr zählt auf der Geraden Strecke vor allem eines: Tempo und gutes Zusammenspiel im Team. Gegen 17 Uhr findet die Siegerehrung statt.Auch rund um die Wettkämpfe ist einiges los. Die Wettbewerbe werden moderiert und von DJ Stevy musikalisch begleitet. In den Wettkampfpausen sorgt die Band „Country Staff“ mit Livemusik für Unterhaltung. Dazu gibt es ein Kinderprogramm, und natürlich darf auch das beliebte Pony-Bingo in diesem Jahr nicht fehlen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.Ein Stück Nordsee für zu Hause gibt es an diesem Tag ebenfalls: Während der Veranstaltung bietet die Tourismus GmbH Gemeinde Dornum 24 gebrauchte Strandkörbe von den Stränden in Dornumersiel und Neßmersiel zum Verkauf an. Die Körbe waren während der Saison im Einsatz und weisen je nach Modell unterschiedliche Gebrauchsspuren auf. Einige benötigen kleinere Reparaturen oder eine Auffrischung. Die Strandkörbe können vor Ort besichtigt und direkt gekauft werden. Bezahlt wird ausschließlich in bar. Die Körbe sollen im Anschluss an die Veranstaltung mitgenommen werden. Nach vorheriger Absprache ist alternativ eine Abholung am Montag möglich; die Bezahlung erfolgt jedoch in jedem Fall bereits am Sonntag.Wer bei der 15. Strohballen-Rollmeisterschaft selbst mit an den Start gehen möchte, hat noch die Gelegenheit dazu: Für Männerteams sind aktuell noch Startplätze frei. Ein Team besteht aus vier Personen. Die Startplätze für Frauen- und Mixed-Teams sind bereits vergeben. Die Anmeldung ist über das Anmeldeformular auf der Website der Tourismus GmbH Gemeinde Dornum unter dornum.de möglich.Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.Tourismus GmbH Gemeinde DornumMarketingTelefon: 04933 911126E-Mail: l.caspers@dornum.dedornum.de